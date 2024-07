Adrian Szczotka i Renata Gałązka wygrali zawody strzeleckie w Borowicy

31 zawodników pojawiło się na strzelnicy w tej pięknej miejscowości, aby rywalizować dwóch dyscyplinach – strzelaniu z pistoletu w pozycji stojącej oraz strzelaniu z karabinu w pozycji leżącej.

Wśród mężczyzn wyniki były zaskakujące, bo najlepszym zawodnikiem okazał się Adrian Szczotka. To bez wątpienia najlepszy sędzia koszykarski pochodzący z naszego regionu. Jest też bardzo doceniany w całym kraju. Ostatnio prowadził chociażby jeden z meczów finału Orlen Basket Ligi Kobiet pomiędzy KGHM BC Polkowice i PolskąStrefąInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski.

Jak widać, Adrian Szczotka nie tylko świetnie radzi sobie z gwizdkiem, ale również z bronią. W Borowicy zgromadził aż 234 pkt i zdecydowanie wyprzedził drugiego w klasyfikacji Marcina Buczaja. On uzbierał 222 pkt. Na podium zmieścił się jeszcze Tomasz Szczotka. To człowiek-instytucja, wiceprezes TKKF Cukropol do spraw sportowych, ale również twórca i manager znakomitej koszykarskiej drużyny amatorskiej Polski Cukier Rodmos, która od wielu lat znajduje się w czołówce rozgrywek LNBA.

Wśród kobiet triumfowała Renata Gałązka, która zgromadziła aż 227 pkt. Na podium zmieściły się jeszcze Anna Piekarczyk oraz Ewelina Piątek.

Zawody w Borowicy zostały przeprowadzone przy współpracy z klubem Patron z Krasnegostawu i były również uświetnieniem Lubelskiego Lipca 80. Sędziami byli Marek Ilczuk oraz Marcin Buczaj.