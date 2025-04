Okradali drogerie w całym kraju. Namierzyli ich w Poniatowej

Co najmniej od początku kwietnia mężczyźni okradali drogerie w całym kraju. Ich łupem padały produkty chemiczne i kosmetyczne, w tym perfumy, które przywłaszczyli na terenie powiatu opolskiego. Straty tylko w tym miejscu oszacowano na sześć tysięcy złotych.

Policjanci z Poniatowej szybko ustalili, że do podobnych przestępstw dochodziło także w sąsiednich powiatach i województwach. W toku śledztwa wytypowano trzech mężczyzn w wieku od 19 do 35 lat, którzy w środę zostali zatrzymani na terenie województwa świętokrzyskiego. W momencie zatrzymania mieli przy sobie niebezpieczne przedmioty oraz część wcześniej skradzionych rzeczy. Okazało się, że łączna wartość towarów, które ukradli na terenie kraju, wynosi blisko 140 tys. zł.

– 35-latek usłyszał 25 zarzutów kradzieży zuchwałej dokonanej w warunkach recydywy, natomiast 30-latek usłyszał trzy zarzuty kradzieży zuchwałej dokonanej wspólnie z innymi osobami, a 19-latek – jeden taki zarzut. Wczoraj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim z wnioskiem Policji o tymczasowy areszt. Wobec wszystkich trzech podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w jednostce Policji, a także zakaz opuszczania kraju – mówi starszy aspirant Katarzyna Bigos.

Mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku 35-latka, który będzie odpowiadał w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona o połowę. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że oskarżeni usłyszą kolejne zarzuty.