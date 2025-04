Watykan przygotowuje się do pogrzebu papieża Franciszka

Komunikat o zamknięciu placu Świętego Piotra podany w formie alertu przez włoską Obronę Cywilną i rozesłany na wszystkie telefony komórkowe osób znajdujących się w Rzymie wywołał falę strachu i panikę wśród mieszkańców - informują włoskie media.W związku z nadzwyczajnym środkami bezpieczeństwa zamknięte też zostały niektóre ulice prowadzące do Watykanu. Plac przygotowywany jest do ceremonii pogrzebowej, w której weźmie udział około 130 oficjalnych delegacji, w tym 50 przywódców państw. Wśród nich będą prezydenci USA Donald Trump i Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obecny będzie również prezydent Andrzej Duda. O godzinie 10.00 na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka, której będzie przewodniczyć dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Po mszy trumna zostanie przewieziona w kondukcie do bazyliki Matki Bożej Większej i tam złożona w grobie. We Włoszech będzie to ostatni, piąty dzień żałoby narodowej. Przypominamy, że na sobotę została również ogłoszona jednodniowa żałoba w Polsce.

Źródło: PAP