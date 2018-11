Agnieszka Radwańska zakończyła karierę sportową

W trakcie 13 lat gry na zawodowych kortach była 2. rakieta świata wygrała m.in. 20 turniejów WTA i osiągnęła finał Wimbledonu. Jak napisała "Isia", powodem jej decyzji są głównie problemy z kontuzjami, które dokuczały jej już od dłuższego czasu.

- Zawsze byłem wielkim miłośnikiem jej stylu, podziwiałem ją za te wszystkie przepiękne uderzenia, sposób poruszania się po korcie, taktykę, spryt. Grała przepiękny tenis przez tyle lat i będzie jej bardzo brakowało. To bardzo smutna wiadomość, serce boli, bo była ambasadorką polskiego sportu, obok Roberta Kubicy i Roberta Lewandowskiego - skomentował w rozmowie z x-news Wojciech Fibak, były tenisista.

Dear Friends, I’d like to share one of the most important decisions of my life. Special thanks to those with me through thick & thin: my parents, my sister and my best team: David, Tom, Krzysztof, Jason, my sponsors and partners – I am always thankful for what you’ve done for me. pic.twitter.com/Be1yvY4SUR