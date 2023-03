Aleksandra Mirosław mistrzynią Polski we wspinaczce na czas [zdjęcia]

To nowy rekord świata. Jako taki nie może jednak zostać uznany. Nadal obowiązującym będzie wynik Aleksandry Mirosław 6,53 sekundy, ustanowiony podczas Pucharu Świata 2022.

Dwudniowe zawody rozegrane zostały w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego. Zmaganiom na ściance oddali się seniorzy i seniorki podczas mistrzostw Polski, jak też młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy we wspinaczce na prowadzenie oraz na czas, w ramach Pucharu Polski.

Wśród seniorek oglądaliśmy zaciętą rywalizację pomiędzy późniejszą mistrzynią Aleksandrą Mirosław z Klubu Wspinaczkowego Kotłownia i siostrami Kałuckimi, Natalią i Aleksandrą, z KU AZS ANS Tarnów. W finale lublinianka, mistrzyni Europy i rekordzistka świata okazała się lepsza od Natalii. Wśród panów nie zawiódł Marcin Dzieński. Wicemistrz Europy z 2022 pokonał w finale Huberta Przytułę.

W Lublinie gościliśmy zawodników z całej Polski, a także z Ukrainy. Młodzi wspinacze dostali szansę od Polskiego Związku Alpinizmu i mogli startować na równi z naszymi rodakami. W zmaganiach udział wzięło około 200 wspinaczy. Zawody wyłoniły najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawody rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski we wspinaczce na czas i prowadzenie to największe imprezy wspinaczkowe w naszym województwie.

- Organizacja tej imprezy to dla nas wielkie wyróżnienie. W Lublinie znajdują się obiekty takie jak ten czyli hala UM z najlepszym zapleczem technicznym, a w organizacji wspiera nas wielu fanów wspinaczki. Głównym organizatorem we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu był Klub Wspinaczkowy Kotłownia, za co bardzo dziękujemy. W organizację zaangażowało się całe środowisko wspinaczkowe Lublina: Klub Wysokogórski Lublin, Klub Sportowy Pol-Inowex Skarpa Lublin oraz wielu wolontariuszy, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin - mówi Magdalena Mandecka-Zderkiewicz, Ddrektor zawodów.

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski seniorek i seniorów:

Klasyfikacja medalowa kobiet: 1. Aleksandra Mirosław (Klub Wspinaczkowy Kotłownia Lublin) - 6,39 s, 2. Natalia Kałucka (KU AZS ANS Tarnów) - 7,06 s, 3. Aleksandra Kałucka (KU AZS ANS Tarnów) - 6,99 s.

Klasyfikacja medalowa mężczyzn: 1. Marcin Dzieński (KU AZS ANS Tarnów) - 5,73 s, 2. Hubert Przytuła (KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego) - 8,22, 3. Błażej Kosmalski (Łódzki Klub Wysokogórski) - 7,31 s.