Anhelina Łysak na podium mistrzostw Europy w zapasach

W małym finale chełmianka pokonała przez położenie na łopatki reprezentantkę Mołdawii Mihaelę Samoil. Walka zawodniczki Cementu-Gryfa trwała niewiele ponad minutę.

To drugi medal zapaśniczki w mistrzostwach Starego Kontynentu. W 2021 roku, w Warszawie pochodząca z Ukrainy reprezentantka Polski, została wicemistrzynią Europy, również w kategorii 57 kg. W finałowej walce Łysak przegrała wówczas 4:15 z Białorusinką Iryną Kuraczkiną. Poprzednio Anhelina Łysak świętowała zdobycie brązowego medalu dla Ukrainy (2020 rok).

Medal Łysak to czwarty brązowy krążek reprezentacji Polski kobiet podczas ME w Bukareszcie. Na najniższym stopniu podium stanęły jeszcze Roksana Zasina w kategorii do 55 kg, Patrycja Gil (do 59 kg) oraz Wiktoria Chołuj (do 72 kg).

W wadze do 53 kg startowała druga z reprezentantek Cementu-Gryfa Chełm Katarzyna Krawczyk. Polka, już w pierwszej rundzie, przegrała z Turczynką Zeynep Yetgil, młodzieżową mistrzynią świata i Europy i pożegnała się z zawodami.

Wyniki medalowe Polek w ME w Bukareszcie:

Kategoria do 55 kg: o 3. miejsce: Roksana Zasina - Roza Szenttamasi (Węgry) 3-1 (7:3) * kategoria do 59 kg: o 3. miejsce: Patrycja Gil - Kateryna Zhydachevska (Rumunia) 5-0 (7:2) * kategoria do 57 kg: o 3. miejsce: Anhelina Łysak - Mihaela Samoil (Mołdawia) 5-0 (2:0) * kategoria do 72 kg: o 3. miejsce: Wiktoria Chołuj - Viktoryia Radzkova (Białorusinka, startująca pod neutralną flagą) 3-1 (6:2).