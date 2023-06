BKS Lublin podsumował sezon 2022/23

- 19 grup szkoleniowych, ponad 400 dzieci i 18 trenerów - Robert Gromysz, prezes BKS mówi o tym, jak dzisiaj wygląda lubelski klub. - W minionym sezonie bardzo zależało nam, by utrzymać się w lidze juniorów młodszych, bo chcemy kontynuować szkolenie w tej grupie wiekowej. Udało się to zespołowi trenera Grzegorza Komora znakomicie, bo w lidze zajęliśmy trzecie miejsce. Roczniki 2007 i 2008, które teraz będą rywalizowały w tych rozgrywkach mamy silne, więc w najbliższym sezonie powinniśmy powalczyć o coś więcej. Chcielibyśmy także we wszystkich kategoriach powrócić do gry w I lidze, bo zarówno w trampkarzu starszym, jak i młodszym będziemy teraz rywalizowali w II lidze - dodaje Gromysz.