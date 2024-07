Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza: Polka i Hiszpan najlepsi

Najlepsi okazali się Izabela Zmorzyńska i Javier Fernandez Munoz. Duet polsko-hiszpański pokonał w finale rodzeństwo Arkadiusza i Weronikę Kapitan 2:0 (15:9, 15:12). Awans do turnieju finałowego wywalczyli także zdobywcy trzeciej lokaty Zuzanna Zielińska i Adam Janek oraz Iwona Kandora i Grzegorz Modrzewski.

- Pochodzę z Opola Lubelskiego, a razem z mężem - Hiszpanem - mieszkamy na Majorce, gdzie są świetne warunki do gry w siatkówkę. Przyjechaliśmy do rodziny na wakacje i poszukiwaliśmy turnieju siatkówki plażowej, w którym moglibyśmy wziąć udział. Tak trafiliśmy na turniej mikstów Bogdanka Beach Volley Cup w Świdniku. Rodzina zajęła się naszym małym dzieckiem, dzięki czemu mogliśmy skorzystać z okazji, ucieszyć się wakacyjną chwilą i pograć w siatkówkę we wspaniałej atmosferze - powiedziała Izabela Zmorzyńska.

W świdnickich zawodach wystąpiło dziesięć par.

- Poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Z każdą kolejną edycją obserwujemy większe zainteresowanie turniejem, przede wszystkim wśród młodszych mieszkańców naszego regionu. To bardzo nas cieszy, bo jest to niewątpliwie znak, że nasza praca przynosi efekty. Mam nadzieję, że już za kilka lat, przy kolejnych edycjach turnieju, w każdej z rund eliminacyjnych będziemy mieli komplet 16 mikstów - powiedział Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki, im. Tomasza Wójtowicza, która jest organizatorem cyklu Bogdanka Beach Volley Cup.

Finał odbędzie się 24 sierpnia na terenie kampusu sportowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Poczekajce. Oprócz pierwszych czterech par z eliminacji świdnickich zagrają też: Paulina Kwapisiewicz i Maciej Kuliński, Martyna Bielak i Oskar Chodorowski, Gabriela Gryta i Bartosz Mazur oraz Kinga Romanowicz i Konrad Rechnio (eliminacje w Międzyrzecu Podlaskim) oraz Agnieszka Gołofit i Michał Szust, Urszula Maślana i Karol Tytoń, Aneta Stawecka i Artur Sawka oraz Sylwia Rapa i zawodnik występujący pod pseudonimem Pietro Mariano (eliminacje w Zamościu).