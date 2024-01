Bogdanka LUK Lublin zatrzymała króla przyjęcia na kolejny rok

Zawodnik i lubelski klub doszli do porozumienia w sprawie przyszłości. 34-letni Brazylijski libero zdecydował się na przedłużenie obowiązującego kontraktu.

Po 13 rozegranych kolejkach może pochwalić się oprawnym przyjęciem na poziomie 54,75 procent, zaś perfekcyjnym na poziomie 30,77 procent. Takie wyniki dają najlepszemu libero na świecie drugie miejsce w rankingu najlepszych przyjmujących PlusLigi. Dwukrotnie wybierany był do drużyny kolejki: po czwartej i po 12. serii gier.

Reprezentant Brazylii dołączył do kadry Bogdanki LUK Lublin przed obecnym sezonem.

- Niemal każdy kontakt Thalesa z piłką to dobry powód, by na nim opierać defensywę drużyny. Wkład Thalesa w nasze wyniki wykracza daleko poza statystyki. Ułatwia kolegom sięganie do pełni ich potencjałów. Samą swoją obecnością poprawia nastrój każdego, kto ma okazję go spotkać. Jego podpis na kontrakcie jest jak certyfikat dla warunków, które chcemy tworzyć dla siatkarzy - także tych, którzy wyprzedzają oczekiwania wobec kanonów rzemiosła - mówi Maciej Krzaczek, wiceprezes Bogdanki LUK Lublin, cytowany przez stronę klubową.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zostanę na kolejny sezon. Myślę, że klub bardzo się rozwija. Na pewno byłby to dobry zespół. Również moja rodzina jest naprawdę szczęśliwa tutaj, w tym mieście. Klub bardzo im pomaga, aby byli szczęśliwi. I też jestem szczęśliwy. To jest dla mnie idealne - mówi brazylijski libero, cytowany przez stronę klubową.