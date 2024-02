Cement-Gryf Chełm rozpoczął sezon od mocnego uderzenia

Na początek zmagań w bieżącym roku, zgodnie z kalendarzem Lubelskiego Związku Zapaśniczego, w Łukowie rozegrane zostały mistrzostwa województwa dzieci, kadetek-juniorek i młodziczek w zapasach kobiet oraz otwarte mistrzostwa województwa lubelskiego dzieci, młodzików, kadetów i juniorów w zapasach w stylu klasycznym. Ta impreza z kolei odbyła się w Kocudzy, koło Janowa Lubelskiego.

O medale walczyły kluby z województwa lubelskiego oraz z województw mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego. Obsada obu turniejów była mocna. Oprócz zdobyczy indywidualnych w postaci medali, rywalizacja przedstawicieli klubów zaowocowała dwoma zwycięskimi pucharami w klasyfikacji drużynowej.

Podczas mistrzostw w Łukowie po złoty medal w grupie dzieci sięgnęła Maria Dziadko ze Strupina Dużego. Na drugim stopniu podium udział zakończyła Kornelia Bąk ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Chełmie. W grupie młodziczek złote medale zdobyły Xenia Nadolska (SP Żółtańce) i Natalia Strojna (SP Okszów). Srebrne krążki przywiozły do Chełma Zofia Jankowska i Nicola Przyczyna, obie są uczennicami SP nr 6. Z kolei brąz zawisł na szyi Blanki Golec (SP Strupin Duży), Amelii Solak oraz Karoliny Szafrańskiej. Ostatnie na co dzień to przedstawicielki SP nr 1 w Chełmie.

Z kolei w gronie kadet-junior pierwsze miejsce zdobyły: Marta Gajowniczek (ZSGiH Chełm), Roksana Sawicka (ZST Chełm), Natalia Nikitich (ZSGiH Chełm) Kinga Kamola (ZSEiM Chełm) oraz Weronika Pavlichenko (ZSGiH Chełm). Druga lokata przypadła Zuzannie Ciejak ze Szkoły Podstawowej nr 6, a trzecie Patrycji Cieloch (ZSB Chełm), Wiktorii Śmigielskiej (ZSEiM Chełm), Monice Dadas (ZSGiH Chełm) i Oliwii Jankowskiej (SP nr 6).

Na matach Kocudzy w grupie dzieci pierwsze miejsce zajęli Brajan Gil ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmie, Karol Kierejewski (SP Razem) i Oliwier Ragan (SP 3). Srebrne krążki zawiesili na szyi Igor Walczuk (SP 5) i Przemysław Trojanowski (SP Żółtańce). Natomiast na najniższym stopniu podium stanęli Marcel Sierpiński (SP Macoszyn), Mikołaj Głowacki (SP Leśniowice), Tymoteusz Szewczuk (SP Razem), Wiktor Kamiński (SP 3), Mikołaj Kostowski (SP Żółtańce), Fabian Pieczykolan oraz Gabriel Poznański. Dwaj ostatni to uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

Z kolei wśród młodzików po złoto sięgnęli Piotr Paciejewski (SP Ruda Huta), Jakub Biały (SP Żółtańce), Szymon Skimina (SP 7), Alan Ragan (SP 3), Oskar Filipiak (SP Macoszyn) i Gabriel Turewicz (SP 7). Srebro zdobyli Kamil Kierejewski (SP Razem), Filip Siermiński (SP 7), Mateusz Radwański (SP 5) oraz Ryszard Walczuk (SP Ruda Huta). Z medalami z najmniej cennego kruszcu wrócili do domów Patryk Tabuła (SP Strupin Duży), Hubert Czarnecki (SP 7), Salwador Harasim (SP 1), Fabian Woźniak (SP Ruda Huta), Kacper Zabłodzki (SP Macoszyn), Krystian Rac (SP 3), Cezary Wilkos (SP Ruda Huta), Andrzej Barabas (SP 6) oraz Wojciech Furdal (SP Strupin Duży).

W grupie kadetów poza konkurencją byli Aleksy Bartosik (SP Uher) i Michał Woźniak (ZST Chełm). Po srebro sięgnęli Kuba Lewandowski (SP 8), Maksym Bartosik (SP Uher), Jakub Byś (SP 3), Robert Koniczuk (Akademia Małego Księcia) oraz Szymon Pietrykowski (ZTS Chełm).

Młodych adeptów stylu klasycznego prowadzą Dariusz Jabłoński, Andrzej Głąb, Mirosław Czwaliński, Zdzisław Biały, Marcin Sadowski, Andrzej Gruszkowski, Piotr Główka oraz Krzysztof Gajek.

Kolejnym sprawdzianem dla zapaśników Cementu-Gryfa Chełm będą międzynarodowe mistrzostwa Polski seniorów i seniorek, które zostaną rozegrane w Dąbrowie Górniczej.