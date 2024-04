Drugi mecz, drugie zwycięstwo Bogdanki AZS UMCS Lublin i awans do półfinału

Polski chleb od rolników dla posła. "Prawdziwy smak, a nie syf z Ukrainy"

- Jeśli politycy nie wesprą polskich rolników, to my ich kolokwialnie mówiąc, zaoramy - ostrzega Piotr Kisiel, rolnik spod Białej Podlaskiej. Z biura poselskiego do rolniczej delegacji wyszedł Dariusz Stefaniuk z PiS. Obiecał, że pomoże ponad politycznymi podziałami.