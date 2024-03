Dziewięć medali Cementu-Gryfa Chełm na mistrzostwach Polski

Zawody rozegrane zostały w Dąbrowie Górniczej. Pierwsi na macie zaprezentowali się przedstawiciele stylu klasycznego.

Tytuł międzynarodowego wicemistrza Polski wywalczył Igor Shepetun. Chełmianin startował w kategorii wagowej do 97 kg. Na najniższym stopniu podium stanął Hubert Sidoruk, rywalizujący w kategorii do 72 kg. Z kolei w tej samej wadze na piątej pozycji udział w mistrzostwach zakończył Piotr Lewandowski.

Z dobrej strony pokazały się chełmskie zapaśniczki, które w sumie zdobyły siedem medalowych krążków. Taki wynik dał klubowi pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Międzynarodową mistrzyni Polski została Olha Padoshyk. Chełmianka okazała się bezapelacyjnie najlepsza w kategorii do 62 kg. Także na najwyższym stopniu podium stanęła Alicja Nowosad, która wystąpiła w kategorii do 65 kg.

Ze srebrnymi medalami wróciły do domu Katarzyna Krawczyk i Anastasiia Padoshyk. Pierwsza startowała w kategorii do 53 kg, druga rywalizowała w wadze do 59 kg. Doświadczona Krawczyk szlifuje formę przed turniejami kwalifikacyjnymi do igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Z polskich zawodniczek przepustkę do stolicy Francji wywalczyła już w ubiegłym roku inna zapaśniczka Cementu-Gryfa Chełm Anhelina Łysak, która startuje w wadze do 57 kg.

W dorobku zawodniczek z Chełma znalazły się też trzy medale brązowego koloru. W kategorii wagowej do 50 kg na najniższym stopniu podium stanęła Anna Król. Z kolei Anastasiia Lebedieva była trzecia w kategorii do 55 kg. Trzeci brąz dla chełmianek wywalczyła Daniela Tkachuk. Zawodniczka Cementu-Gryfa wystąpiła w kategorii do 76 kg. Z kolei Monika Dadas, która wystąpiła w wadze do 55 kg, uplasowała się tuż za podium zajmując piąte miejsce.

Chełmskich zapaśników do występu podczas międzynarodowych mistrzostw Polski w Dąbrowie Górniczej przygotowali Dariusz Jabłoński i Andrzej Głąb. Z zawodniczkami Cementu-Gryfa trenowali Igor Lobas i Dariusz Kucharski.