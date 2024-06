Dzisiaj w Lublinie startuje Tour de Pologne Women. To dopiero druga edycja tej imprezy

Impreza rozpocznie się piątkową jazdą indywidualną na czas. Start jest zaplanowany na ul. 3 Maja. Później zawodniczki pojadą Krakowskim Przedmieściem oraz Alejami Racławickimi.

Zawrócą w okolicach Ronda Honorowych Krwiodawców i pojadą w kierunku Placu Litewskiego, gdzie będzie miała miejsce meta. Odcinek jest krótki, bo liczy zaledwie 4,5 km, co nie oznacza, że nie można na nim przegrać tego wyścigu. Do Polski przyjadą bowiem znakomicie przygotowane zawodniczki, które powinny bez problemów poradzić sobie z pagórkowatą trasą na kolejnych etapach. I to właśnie lubelska „czasówka” może decydować o układzie klasyfikacji generalnej.

>> Tour de Pologne Woman. Utrudnienia na ulicach Lublina <<

Sobotni odcinek rozpocznie się w Krasnymstawie. Jego pierwsza połowa będzie dość płaska i zapewne na niej uformuje się ucieczka. Później peleton wjedzie w bardziej pofałdowany teren. Ciężko jednak przypuszczać, że rozbije on peleton, dlatego w Kraśniku można spodziewać się potyczki najlepszych sprinterek.

– Zaczynamy w Krasnymstawie, potem trasa prowadzi piękną doliną rzeki Wieprz i dalej do urokliwego, sztucznego Jeziora w Nieliszu. Dotąd teren jest lekko pofałdowany, z małymi hopkami. Większe górki zaczynają się na terenie Roztocza – od Radecznicy i do samego Kraśnika będzie już trasa mocno interwałowa, z krótkimi, ale „treściwymi” podjazdami o nachyleniu 11-12%. Dynamika jazdy peletonu będzie tu duża, więc spodziewamy się ciekawej rywalizacji. Dwie edycje Tour de Pologne w 2021 i 2022 roku, które gościliśmy na Lubelszczyźnie bardzo wyraźnie wpłynęły na rozpoznawalność naszego regionu. Tegoroczny 2. Tour de Pologne Women w dużych fragmentach przebiegać będzie po podobnej trasie, po której tour jechał wtedy i z pewnością ponownie przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego. Najciekawsze odcinki 2. etapu tegorocznego wyścigu, z największymi przewyższeniami, przebiegać będą przez powiaty biłgorajski, janowski i częściowo kraśnicki. I tu mogą zapaść kluczowe dla klasyfikacji końcowej wyścigu rozstrzygnięcia – przekonuje na oficjalnej stronie wyścigu Ryszard Majkowski, który koordynował przygotowanie trasy 2. Tour de Pologne Women.

Trzeci etap wiedzie natomiast z Nałęczowa do Kazimierza Dolnego. Rozegra się on przede wszystkim na rundach usytuowanych wokół malowniczego nadwiślańskiego miasteczka. Ważnym momentem będzie przejazd po kostce brukowej, gdzie może nastąpić sporo dramatów. Popularne kocie łby często powodują defekty czy nawet upadki, dlatego w tym miejscu peleton może się mocno porwać.

– Jeśli chodzi o przewyższenia, etap trzeci właściwie nie ustępuje drugiemu, ale z racji krótszego dystansu będzie jednak nieco łatwiejszy. Między Nałęczowem, a Skowieszynkiem będą trzy solidne podjazdy i będzie co jechać. Podjazd na rundzie w Kazimierzu Dolnym nie jest bardzo trudny, choć stromizna w końcówce dochodzi do 11%. Ale jeśli pięciokrotnie kolarki podjadą tu w tempie, to z pewnością da się im to we znaki. Wiele też zależeć będzie od pogody, szczególnie od wiatru, który może dodatkowo utrudniać podjazdy. Na Lubelszczyźnie ludzie uwielbiają kolarstwo, więc na trasie spodziewamy się wielu kibiców, szczególnie, że wszystko odbywać się będzie w weekend rozpoczynający wakacje. Z pewnością wyjątkowo dużo widzów emocjonować się będzie rywalizacją zawodniczek na rundach końcowego etapu w Kazimierzu Dolnym, gdzie w letnie weekendy liczba turystów sięga nawet 100 000 osób – charakteryzuje ostatni etap na oficjalnej stronie wyścigu Ryszard Majkowski.

Tędy pojadą kolarki

* I etap (Lublin – Lublin, jazda indywidualna na czas, 28 czerwca, 4,5 km): godz. 17.45 – start pierwszej zawodniczki * 19.45 – przyjazd na metę ostatniej zawodniczki

* II etap (Krasnystaw – Kraśnik, 29 czerwca, 136 km): godz. 12.20: start honorowy w Krasnymstawie, na ul. 3 Maja * 12.30: start ostry w Krasnymstawie na ul. Borowej * 13.43: Radecznica, premia lotna * 14.32: Chrzanów * 14.52: Batorz, premia lotna * 15.03: Wierzchowiska III * 15.15: Polichna IV * 15.21: Szastarka * 15.40: Stróża * 15.49: finisz w Kraśniku.

* III etap (Arche Nałęczów – Kazimierz Dolny, 30 czerwca, 103 km): godz. 12.50: start honorowy przy hotelu Arche Nałęczów * 13.00: start ostry w Nałęczowie na ul. Charza * 13.03: Wąwolnica * 13.14: Celejów * 13.20: Kazimierz Dolny * 13.25: Bochotnica * 13.29: Skowieszynek, premia lotna * 13.30: wjazd na rundę * 15.13: premia lotna w Kazimierzu Dolnym * 15.34: finisz w Kazimierzu Dolnym.