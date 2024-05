Edach Budowlani do końca będą walczyć o czwórkę. W sobotę mecz z Juvenią Kraków

Przed drużyną Andrzeja Kozaka najważniejszy mecz rundy rewanżowej. Od jego wyniku zależy przyszłość lubelskiej piętnastki w kończącym się sezonie. Na szali jest gra o brązowy medal lub zakończenie rozgrywek na piątej pozycji. Lublinianie toczą korespondencyjny pojedynek z zajmującą czwartą lokatę Awenta Pogonią Siedlce.

Aby Edach Budowlani zakończyli tę fazę rozrywek na czwartej pozycji muszą przede wszystkim wygrać z Juvenią i to za pięć punktów. Jednocześnie Pogoń nie może wywalczyć choćby punktu w meczu w Sopocie z Ogniwem (zdobędzie punkt jeśli przegra z tzw. bonusem defensywnym). Jeżeli te dwa warunki zostaną spełnione, lublinianie wyprzedzą siedlczan w tabeli spychając ich na piątą pozycję.

– Zabrakło nam jednego punktu bonsowego, aby w grę wchodziło tylko „zwykłe” zwycięstwo z Juvenią i porażka Pogoni w Sopocie. Mamy po tyle samo, cztery punkty bonusowe, ale dwukrotnie przegraliśmy z zespołem z Siedlec i to, przy identycznej liczbie punktów, jest decydujące w końcowej klasyfikacji. Walczymy do końca o wejście do czwórki, wbrew wszelkim przeciwnościom losu – zapowiada Andrzej Kozak, trener Edach Budowlanych Lublin.

Program ostatniej kolejki sezonu zasadniczego: sobota 18 maja: Edach Budowlani Lublin – RzKS Juvenia Kraków (godzina 16) * Ogniwo Sopot – Awenta Pogoń Siedlce (16) * niedziela: ORLEN Orkan Sochaczew – Arka Gdynia (15:30) * Budo 2011 Aleksandrów Łódzki – KS Budowlani WizjaMed Łódź walkower 0:25 * pauzuje Lechia Gdańsk.

Tabela ekstraligi przed ostatnią kolejką:

1.Orkan Sochaczew 15 60 548-224

2.Ogniwo Sopot15 57 530-300

3.Juvenia Kraków15 52 490-270

4.Pogoń Siedlce15 44 448-264

5.Budowlani Lublin 15 40 369-334

6.Arka Gdynia1530448-403

7.Lechia Gdańsk16 25 375-437

8.Budowlani Łódź15 4 126-842

9.BUDO Aleksandrów 15 -42 167-437