Edach Budowlani Lublin chcą w końcu wygrać u siebie

To będzie drugi mecz lubelskiej piętnastki przed własnymi kibicami. Po raz pierwszy podopieczni Andrzeja Kozaka zaprezentowała się na inaugurację, trzy tygodnie temu. 18 sierpnia grali z Life Style Catering RC Arka Gdynia i przegrali 26:35. Brak punktów w pierwszym spotkaniu lublinianie zrekompensowali sobie w drugim występie. W Gdańsku pokonali Drew Pal 2 RC Lechię 30:18. Z jednym zwycięstwem zajmują szóste miejsce w tabeli.

Niedzielny rywal Edach Budowlanych dotychczas nie zaznał smaku zwycięstwa. Łodzianie przegrali na inaugurację na wyjeździe z Awenta Pogonią Siedlce 12:63. W drugiej serii gier, w meczu przed własną publicznością, nie dali rady Juvenii Kraków (26:36).

Faworytem są lublinianie, którzy jednak mają swoje problemy. Po meczu w Gdańsku kontuzjowany jest Dominik Tomaszewski, gracz trzeciej linii młyna. – Dopiero co Dominik powrócił do nas po dłuższej przerwie, a już ponownie wypadł ze składu. Jeszcze kilku innych zawodników narzeka na urazy, ale mamy nadzieję, że do meczu wrócą do pełni sił – mówi Andrzej Kozak, szkoleniowiec Edach Budowlanych.

W obecnym sezonie łodzianie wyglądają już lepiej niż w poprzednim. – Ta drużyna już nieco okrzepła w ekstralidze, nie zamierza zbierać „batów”, jak to było w minionych rozgrywkach. Z drugiej strony nie jest to zespół którego w jakiś sposób byśmy się obawiali. Mamy swoje atuty. Przede wszystkim gramy u siebie. Jestem optymistycznie nastawiony do tego spotkania. Szanujemy tego przeciwnika. Powalczymy o zwycięstwo – mówi Kozak.

Mecz odbędzie się w niedzielę, co w przypadku lublinian nie zdarza się często. Powodem jest zaplanowany na sobotę ślub i wesele rugbysty Wojciecha Brzezickiego.

Program 3. kolejki:

Sobota, 7 września: Lifestyle Arka Gdynia – Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk * niedziela, 8 września: Edach Budowlani Lublin – KS WizjaMed Budowlani Łódź (godzina 14) * RzKS Juvenia Kraków – Rugby Białystok * ORLEN Orkan Sochaczew – Awenta Pogoń Siedlce.