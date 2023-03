Edach Budowlani Lublin kontra wicelider, czyli nowa nazwa, ale stary rywal

Lublinianie przystąpią do rywalizacji z wiceliderem tabeli bogatsi o jedno spotkanie rozegrane w tym roku. Przed tygodniem, w ramach ostatniej kolejki pierwszej rundy, przełożonej na ten rok, wygrali na wyjeździe z Posnanią 39:5. Pierwszą połowę podopieczni trenera Andrzeja Kozaka wygrali 22:5, w drugiej dorzucili kolejne punkty. Zdobyczą w lubelskiej ekipie podzielili się Nkululeko Ndlovu (19), Kudakwashe Nyakufaringwa (10), Kuziwakwashe Kazembe (5), Wojciech Brzezicki (5).

– Wykonaliśmy swoje zadanie. Celem była wygrana i to za pięć punktów, zrobiliśmy to. Był to nasz pierwszy mecz po długiej przerwie. Zupełnie normalne, że w naszej grze pojawiło się sporo niedokładności – mówił po spotkaniu w Poznaniu trener Edach Budowlanych Andrzej Kozak.

Pierwszym rywalem w rundzie rewanżowej będzie Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Pod taką nazwą w ekstralidze występować będzie drużyna Master Pharm Rugby Łódź. Po pierwszej części sezonu zespół opuścił stolicę województwa. Władze klubu zdecydowały się na współpracę z Aleksandrowem Łódzkim. I to tam właśnie rugbyści będą rozgrywać ligowe spotkania. Przenosiny to wynik kłopotów z boiskami do trenowania w Łodzi.

– Klub zwrócił uwagę na potencjał Aleksandrowa Łódzkiego i bardzo przyjazny klimat, który spowodował, że pojawili się u nas jego przedstawiciele z propozycją współpracy. Rugby jest sportem bardzo interesującym, dlatego uznaliśmy, że warto tę propozycję przyjąć – mówił Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, cytowany przez Radio Łódź. Przymusowa przeprowadza została pozytywnie przyjęta przez samych zawodników. – Po raz pierwszy od wielu lat mamy swoje miejsce. Podróżowaliśmy między Łodzianką, Widzewem i ŁKS-em, a tu mamy swój dom. Tu będzie wszystko, co nam do uprawiania sportu jest potrzebne – mówił z radością Grzegorz Białkowski, kierownik drużyny, cytowany przez Radio Łódź.

Trudno wskazać faworyta niedzielnej potyczki. Gra toczy się bowiem o medal. – Rywale będą walczyć o miejsce na podium. Nas też interesuje rywalizacja o medal. Choć przed nami jeszcze dziewięć spotkań, to takie mecze, jak ten w Aleksandrowie, są bardzo ważne. Będziemy walczyć o zwycięstwo – zapowiada trener Kozak.

Otrzyma szansę z Belgią

Zawodnik Edach Budowlanych Grzegorz Szczepański otrzymał powołanie na zgrupowanie reprezentacji narodowej do Gdańska. Kadra przygotowywać się będzie do meczu z Belgią w Rugby Europe Championship. W niedzielę Biało-Czerwoni grali z Niemcami w ramach półfinału (porażka 18:23), którego stawką było prawo gry o piąte miejsce w turnieju. Całe spotkanie rozegrał lublinianin Grzegorz Szczepański.