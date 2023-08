50. IKO Poland Summer Camp. Złoty jubileusz naznaczony wyjątkowymi akcentami

W jubileuszowym, 50. IKO Summer Camp udział biorą reprezentanci wszystkich klubów IKO w Polsce oraz z Europy: Ukrainy, Węgier, Holandii, Niemiec,Czech, Litwy, Finlandii, Bułgarii i Słowacji. Zawodnicy doskonalą umiejętności techniczne i taktyczne walki w karate kyokushin. A kadra instruktorsko-trenerska, poznaje najnowsze trendy w pracy szkoleniowej, zgodnie z najnowszymi wytycznymi organizacji.

Dla uczczenia złotej rocznicy tegoroczny Summer Camp jest naznaczony wyjątkowymi akcentami. Podczas pierwszych zajęć praktycznych uczestnicy wykonali po 50 powtórzeń wszystkich technik karate W ostatnim dniu, w niedzielę odbędzie się z kolei Maraton Kumite podczas, którego uczestnicy stoczą następujące po sobie 50 walk. Wydarzenie wsparło Województwo Lubelskie, a patronat medialny nad 50. IKO Summer Camp sprawuje Dziennik Wschodni.

- Jesteśmy dumni i bardzo zadowoleni z faktu, że corocznie możemy gościć w Lublinie najlepszych zawodników i szkoleniowców stylu kyokushin. Zapewnienie naszym reprezentantom aktualnej merytorycznie i praktycznie wiedzy szkoleniowej owocuje sukcesami sportowymi na arenach międzynarodowych. To dzięki takiemu wsparciu kolejny lubelski zawodnik - Jan Waniewski zdobył tytuł mistrza Europy w maju, dołączając do grona złotych medalistów LKKK – mów shihan Jacek Czerniec i przypomina, że 2023 rok jest jubileuszem urodzin założyciela stylu kyokushin - Masutatsu Oyama. - W listopadzie w Tokio odbędą się 13. Mistrzostwa Świata Open. Polscy reprezentanci otrzymają podczas szkolenia w Lublinie powołania do uczestnictwa w tym turnieju – dodaje J. Czerniec.