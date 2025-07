Bartosz Śpiączka w Górniku Łęczna, czyli do trzech razy sztuka

33-letni napastnik ostatnie dwa sezony spędził w GKS Tychy, a z Górnikiem związał się kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027.

Dla Śpiączki jest to trzeci pobyt w Górniku w jego dotychczasowej karierze. Po raz pierwszy popularny „Śpiona” trafił do Łęcznej przed sezonem 2015/2016, a zielono-czarni szykowali się wówczas do gry na poziomie ekstraklasy. Transfer okazał się strzałem w „dziesiątkę”. Górnik zapewnił sobie utrzymanie w elicie, a Śpiączka zagrał w 35 meczach i strzelił dziewięć goli. Kolejny sezon dla walecznego napastnika okazał się jeszcze lepszy, bo w 32 meczach strzelił 10 bramek. Niestety, Górnik nie utrzymał się wówczas w elicie, a Śpiączka przeniósł się do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Tam nie szło mu już tak dobrze i kolejnym jego klubem był GKS Katowice. Śląski klimat również mu jednak nie służył.

Jesienią 2019 roku Śpiączka nie znalazł nigdzie zatrudnienia i jego kariera znalazła się na poważnym zakręcie. Wówczas pomocną dłoń wyciągnął do niego Górnik dowodzony przez Kamila Kieresia. Zielono-czarni grali wówczas w drugiej lidze i podpisali ze „Śpioną” umowę. Ten zaczął odbudowywać swoją formę. W drugiej lidze wiosną 2020 roku uzbierał 12 występów, strzelił trzy bramki i świętował z kolegami awans do Fortuna I Ligi. Na wyższym szczeblu był już jednym z czołowych zawodników w drużynie i zagrał 28 meczów zdobywając dziewięć bramek przyczyniając się mocno do kolejnego awansu zielono-czarnych do PKO BP Ekstraklasy.

Sezon 2021/2022 był dla Śpiączki najlepszym w karierze. W 27 meczach w elicie strzelił 11 goli. Górnik jednak zaliczył spadek, a Śpiączka przeniósł się do Korony Kielce (17 meczów i cztery gole), a następnie do Wisły Płock (13 meczów i dwa gole). Ostatnie dwa sezony napastnik spędził w GKS Tychy, a po zakończeniu poprzedniej kampanii jego kontrakt wygasł.

Tym samym Śpiączka po raz trzeci w swojej karierze zasila szeregi Górnika i będzie powiększał liczbę występów w zielono-czarnej koszulce (obecnie ma ich na koncie 143, w których zdobył 46 bramek). Kibice liczą, że jego przyjście pomoże drużynie w skutecznej walce o punkty w Betclic I Lidze.