BMX Racing. W Lublinie odbyły się mistrzostwa Polski

Zawody rozegrano w BikeParku przy ul. Janowskiej w Lublinie okazały się znakomitą promocją tej wciąż nieco egzotycznej dyscypliny sportowej. Trzeba pamiętać, że BMX Racing znajduje się już w programie Igrzysk Olimpijskich i jest uprawiany na całym świecie przez wiele osób.

W Lublinie na starcie pojawiło się kilkudziesięciu zawodników, którzy rywalizowali w wielu kategoriach zależnych od wieku. Najwięcej emocji oczywiście dostarczyły zmagania w męskiej elicie. W niej najlepszy okazał się Gustaw Dądela. 28-letni kolarz SPARK Nowa Sól od wielu lat należy do grona najlepszych specjalistów od BMX Racingu w naszym kraju. Ma za sobą również starty na imprezach międzynarodowych. Doświadczony zawodnik ma jednak swoich następców. Jednym z nich jest 19-letni Kamil Bandurowski. Klubowy kolega Dądeli wywalczył w Lublinie srebrny medal. W tych zmaganiach miłe chwile przeżywali też gospodarze imprezy, Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego. Ich reprezentant, Szymon Adamczyk, zajął najniższy stopień podium.

U kobiet wygrała Marika Kudra. 21-latka ze Skawiny to kolejny duży talent w polskim BMX Racingu. Jej zwycięstwo było bardzo wyraźne. Trzeba jednak pochwalić drugą na mecie Kaję Błaszczyk. To zaledwie 15-letnia kolarka na co dzień ścigająca się w barwach Scot Team Dzierżoniów. Brązowy medal wywalczyła Wiktoria Hejman z KK Wałbrzych.

Ciekawie było też w młodszych kategoriach wiekowych, gdzie pokazali się z dobrej strony zawodnicy LKKG. W juniorach brązowy krążek wywalczył Bartosz Krukowski. Poziom niżej, w kategorii junior młodszy, drugie miejsce zajął Olaf Olek. Taki sam wynik, tyle że w młodzikach zanotował Nikodem Bartnik. Mnóstwo radości dał kibicom Jakub Banach, najlepszy wśród żaków. W młodziczkach pasjonującą walkę o podium stoczyła Lilianna Purc. Ostatecznie skończyła się ona dla 13-latki srebrnym medalem. – To było bardzo udana impreza i jesteśmy z niej zadowoleni. Dopisała frekwencja wśród zawodników. Wiadomo, że miejsca naszych zawodników zawsze mogłyby być lepsze. Cieszymy się jednak z każdego startu naszych przedstawicieli. Co do występu Szymona Adamczyka w elicie, to trzeba zaznaczyć, że brązowy medal jest niezłym wynikiem. Chociaż trzeba pamiętać, że stać go na jeszcze więcej – mówi Karol Adamczyk, wiceprezes Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego.