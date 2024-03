Cezary Oleksiejczuk pokonał Bauyrzhana Kuanyshbayeva podczas gali FEN 53 w Lubinie

Dla Oleksiejczuka nie było jednak to aż tak istotne, zwłaszcza, że zamierza opuścić FEN. Niejako na pożegnanie ta federacja postanowiła zawodnikowi z województwa lubelskiego zorganizować walkę z Bauyrzhanem Kuanyshbayevem. To zawodnik z Kazachstanu, który ostatnio złapał wybitną formę, a ostatnią porażkę poniósł w 2022 r., kiedy uległ Magomedowi Magomedovowi.

W Lubinie musiał jednak pogodzić się z zakończeniem zwycięskiej serii i od pierwszej rundy był w nieustannej defensywie. Już w inauguracyjnej odsłonie sobotniej walki przyjął potężne uderzenie w głowę, po którym mocno zachwiał się na nogach. Właściwie to powinien upaść, ale tylko w sobie znany sposób zdołał zachować pozycję i kontynuować walkę. W drugiej i trzeciej rundzie walka nieco się uspokoiła. Oleksiejczuk skupił się na kopaniu lewego uda Kuanyshbayeva, co poskutkowało pojawieniem się na jego nodze olbrzymiego krwiaka. W końcówce trzeciej rundy Oleksiejczuk zaczął mocniej pracować kolanami i w końcu jedno z nich trafiło prosto w głowę Kazacha. Na jego głowie pojawiło się olbrzymie rozcięcie, które było tak głębokie, że lekarz musiał przerwać walkę. – Po porażce w Bursie ostro trenowałem. Każdego dnia starałem się ćwiczyć jak najlepiej. Dziękuję organizacji za te trzy lata spędzone w FEN. Teraz będę musiał przemyśleć wszystko i wybrać dla siebie najlepszą drogę. Co do dzisiejszej walki, to przede wszystkim nie byłem podczas niej spięty. Kazach był bardzo twardy, w pierwszej rundzie na jego głowie zdążyłem sobie połamać rękę – mówił w wywiadzie po walce na antenie Polsatu Sport Fight Cezary Oleksiejczuk.

W Lubinie swoje umiejętności zaprezentował także Giorgi Esiava. Gruzin od wielu lat jest związany z Lublinem. W zawodowej klatce pojawiał się już 9 razy, z czego 7 razy wygrał. Jest niepokonany od blisko trzech lat, a w tym czasie zaliczył awans od gal niższej kategorii, aż do klatki FEN, jednej z najpotężniejszych organizacji w naszym kraju. Niestety, ale w sobotni wieczór do swojego rekordu musiał dopisać sobie trzecią porażkę. Stało się to za sprawą Damiana Rzepeckiego, który w klatce pokazał olbrzymie umiejętności. Pojedynek był toczony przede wszystkim w stójce. Gruzin może pluć sobie w brodę, że nie zdołał zakończyć go przed czasem, a miał do tego dwie okazje. Najpierw w pierwszej rundzie, kiedy trafił rywala prawy prostym. Następna okazja miała miejsce w drugiej rundzie, kiedy kolejny prawy prosty sprawił, że Rzepecki przez moment nie wiedział co się dzieje. Szybko się jednak otrząsnął i obalił Esiavę. A, że był w pozycji dominującej, to osłabiał przeciwnika kolejnymi ciosami. W trzeciej rundzie natomiast lublinianin już kompletnie opadł z sił i dał się trafiać kolejnymi ciosami. Ten decydujący, który skończył walkę przed czasem, został zadany w 14 min pojedynku kolanem.