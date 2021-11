Monika Skinder szlifuje formę w dalekiej Finlandii

Sezon Pucharu Świata rusza dopiero w ostatni weekend listopada w fińskiej Ruce. Już teraz jednak większość pucharowej stawki zaczyna sprawdzać swoją formę. Reprezentacja Polski wybrała Olos, gdzie odbywały się mocno obsadzone zawody FIS Cup.

W piątek rywalizowano w sprincie techniką klasyczną. To koronna konkurencja Moniki Skinder. Zawodniczka MULKS Grupa Oscar to aktualna mistrzyni świata juniorek w tej konkurencji. W Olos, w seniorskiej stawce, spisała się znakomicie. W kwalifikacjach była szósta, co pozwoliło jej trafić do nieco słabiej obsadzonego ćwierćfinału. W nim była najlepsza, a za plecami zostawiła m.in. Niemkę Sophie Krehl, która potrafiła już meldować się w najlepszej dziesiątce Pucharu Świata. W półfinale Skinder nie poszło już tak dobrze, chociaż walczyła do samego końca o awans do finału. W swoim biegu zajęła jednak czwarte miejsce, a z trzecią na mecie Victorią Carl z Niemiec przegrała zaledwie o 0,5 sek. W klasyfikacji generalnej Skinder zajęła 7 miejsce. Wygrała inna reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów, Laura Gimmler.

Dzień później, młoda zawodniczka MULKS Grupa Oscar wystartowała w biegu na 19 km techniką klasyczną. W tej konkurencji na razie jeszcze spisuje się gorzej niż w rywalizacji sprinterskiej. 19 miejsce jednak należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza, że strata do utytułowanej Rosjanki Natalii Nepryaevej wyniosła zaledwie dwie minuty. (kk)

Wyniki – bieg sprinterski: 1. Laura Gimmler (Niemcy), 2. Anne Kylloenen (Finlandia), 3. Victoria Carl (Niemcy); (...) 7. Monika Skinder, 10. Izabela Marcisz (obie Polska). Bieg na 10 km stylem klasycznym: 1. Natalia Nepryaeva 28.33, 2. Tatiana Sorina (obie Rosja) + 0.13; 3. Victoria Carl (Niemcy) + 0.18; (...) 16. Marcisz +1.37; 19. Skinder + 2.00.