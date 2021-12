Monika Skinder wreszcie zdobyła punkty Pucharu Świata

To były jeden z najważniejszych dni w historii MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. Skromny klub z województwa lubelskiego w jeden weekend miał okazję zaprezentować w cyklu Pucharu Świata umiejętności aż dwóch swoich przedstawicielek. Do startów Moniki Skinder wszyscy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Nowością był jednak występ drugiej niezłej sprinterki z Tomaszowa Lubelskiego, 19-letniej Anny Berezeckiej.

W Dreźnie rywalizowano tylko i wyłącznie w sprintach. Trasa zlokalizowana w centrum miasta preferowała zawodniczki, które są bardzo silne, zwłaszcza, że śnieg z powodu dodatnich temperatur był dość mokry. W przypadku młodych Polek najważniejsze wydarzenia rozgrywają się w kwalifikacjach. Przez nie przebrnęła jedynie Skinder, co udało się jej zresztą po raz pierwszy w tym sezonie. Do ćwierćfinału wślizgnęła się w ostatniej chwili, bo ukończyła eliminacje na 29 pozycji. Niestety, Berezecka była w nich dopiero 71. Młodej tomaszowiance zabrakło przede wszystkim sił, bo jeszcze na półmetku traciła do czołówki zaledwie 8 sek. Na mecie ten dystans zwiększył się do 22 sek.

Ćwierćfinał to był szczyt sprinterskich możliwości Skinder w Dreźnie. Swój bieg zaczęła bardzo optymistycznie i na pierwszym podbiegu była na 2 miejscu. Stawka była jednak bardzo ściśnięta i w połowie dystansu różnice między paniami były praktycznie żadne. Zwiększyły się one dopiero na drugim okrążeniu, kiedy do przodu ruszyły Francuzka Lena Quintin, Szwedka Moa Lundgren i Amerykanka Jessie Diggins. One wpadły na metę na trzech pierwszych miejscach i awansowały do półfinału. Skinder natomiast nie wytrzymała tempa i dotarła do mety na ostatniej pozycji. W efekcie w klasyfikacji generalnej sobotnich zawodów zawodniczka MULKS Grupa Oscar zajęła 29 miejsce. Wygrała Szwedka Maja Dahlqvist, która w finałowym wyścigu wyprzedziła swoją rodaczkę Joannę Sandling i Słowenkę Anamariję Lampić.

W niedzielnych sprintach drużynowych polskie duety zakończyły rywalizację na etapie półfinałów. W pierwszym z nich wystartowała Berezecka, która w parze z Karoliną Kaletą zajęły ostatnie miejsce. W drugim dziewiątą pozycję uzyskały Skinder oraz Weronika Kaleta. Zawody Team Sprintów wygrały Szwedki – Sundling i Dahlqvist.

Wyniki – bieg sprinterski stylem dowolnym: 1. Maja Dahlqvist, 2. Joanna Sundling (obie Szwecja), 3. Anamarija Lampic (Słowenia), (...) 29. Monika Skinder, 47. Weronika Kaleta, 70. Karolina Kaleta, 71. Anna Berezecka. Team Sprinty: 1. Szwecja I (Sundling, Dahlqvist), 2. USA I (Jessie Diggins, Julia Kern), 3. Słowenia I (Eva Urevc, Lampic), (...) 18. Polska I (W. Kaleta, Skinder), 28. Polska II (Berezecka, K. Kaleta). Klasyfikacja generalna Pucharu Świata: 1. Dahlqvist 464 pkt, 2. Frida Karlsson (Szwecja) 400 pkt, 3. Therese Johaug (Norwegia) 375 pkt, (...) 71. Izabela Marcisz 15 pkt, 97. Skinder 2 pkt.