Skoki narciarskie. Sukces Aleksandra Zniszczoła na zawodach w Lahti

Po pierwszej serii konkursowej liderem zmagań był Marius Lindvik po skokiu na 128.5 metra. Na półmetku Norweg wyprzedzał o 0.6 punktu Michaela Hayboecka (131 m) oraz o 2.1 pkt. Daniela Tschofeniga (125.5 m). Czwarty był Andreas Wellinger (129.5 m), a piąty Lovro Kos (127 m). Dziewiąte miejsce zajmował Aleksander Zniszczoł z wynikiem 124.5 metra. Pozostali nasi reprezentanci spisali się katastrofalnie. Maciej Kot wylądował na 119 metrze i zajął 33. pozycję. 36. miejsce zajął Kamil Stoch (114 m) Piotr Żyła był tuż za nim(117.5 m), a 44. miejsce zajął Paweł Wąsek (115 m). „Popisy” czterech reprezentantów przyćmił jednak jeszcze gorszy występ Stefana Krafta. Lider Pucharu Świata kilkadziesiąt minut wcześniej wygrał bowiem kwalifikacje, a następnie już w konkursie skoczył ledwie 105 metrów i zajął przedostatnie, 49. miejsce w zawodach.

W drugiej serii nasz jedyny przedstawiciel skoczył 126.5 metra i awansował finalnie na ósme miejsce. Zawody wygrał Kos skacząc aż 134 metry, a na drugie miejsce przesunął się Wellinger (126.5 m). Podium uzupełnił ósmy po pierwszej serii Ryoyu Kobayashi, a poza czołową trojkę wypadł Lindvik.

W niedzielę skoczkom mocno we znaki dawał się wiatr i konkurs, szczególnie w pierwszej serii, miał długie przestoje. W trudnych warunkach na półmetku zawodów liderem był Jan Hoerl (124 m), a tuż za nim był Aleksander Zniszczoł (128.5 m, ale w lepszych warunkach). Z kolei na trzecim miejscu po skoku na taką samą odległość co Polak plasował się Peter Prevc ze stratą 0.1 punktu. Zniszczoł okazał się jednym naszym reprezentantem w drugiej serii. Pozostali Polacy nie awansowali do serii finałowej. 37. miejsce zajęli ex aequo Kamil Stoch (117 m) i Piotr Żyła (117, 5m). 42. był Paweł Wąsek (111 m), a 45. Maciej Kot (109.5 m).

Zniszczoł w tym sezonie był już blisko podium, ale za każdym razem nie wytrzymywał presji i spadał o kilka lokat. Jednak w niedzielę doszło do przełomu. Polak poleciał na 129.5 metra i dał się wyprzedzić jedynie Prevcowi (131 m). Pierwsze miejsce zajął Hoerl, który poszybował na 134.5 m.

PUCHAR ŚWIATA W LAHTI

WYNIKI PIĄTKOWEGO KONKURSU

Lovro Kos (127 m, 134 m) 262.5 pkt * 2. Andreas Wellinger (129.5 m, 126.5 m) 257.1 pkt * 3. Ryoyu Kobayashi (127 m, 131 m) 254.9 pkt * 4. Marius Lindvik (128.5 m, 121.5 m) 251.5 pkt * 5. Jan Hoerl (125.5 m, 136 m) 251 pkt * 6. Johann Andre Forfang (124.5 m, 131.5 m) 249.8 pkt * 7. Daniel Tschofenig (125.5 m, 121.5 m) 247.9 pkt * 8. Aleksander Zniszczoł (124.5 m, 126.5 m) 242.4 pkt * 9. Kristoffer Eriksen Sundal (123.5 m, 128 m) 241.4 pkt * 10. Stephan Embacher (124 m, 125 m) 240.7 pkt * 33. Maciej Kot (119 m) 106.5 pkt * 36. Kamil Stoch (114 m) 104 pkt * 37. Piotr Żyła (117.5 m) 103 pkt * 41. Paweł Wąsek (115 m) 100.2 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKURSU

Jan Hoerl (124 m, 5 m) 266.1 pkt * 2. Peter Prevc (128.5 m, 131 m) 264.2 pkt * 3. Aleksander Zniszczoł (128.5 m, 129.5 m) 254.2 pkt * 4. Johann Andre Forfang (125.5 m, 126.5 m) 253.1 pkt * 5. Ryoyu Kobayashi (119.5 m, 134 m) 251.2 pkt * 6. Manuel Fettner (119 m, 134 m) 246.6 pkt * 7. Andreas Wellinger (126.5 m, 126 m) 246.4 pkt * 8. Stefan Kraft (122.5 m, 122.5 m) 245 pkt * 9. Pius Paschke (122 m, 123 m) 241 pkt * 10. Michael Hayboeck (122 m, 130.5 m) 240 pkt *** 37. Kamil Stoch (117 m) 101.3 pkt * 37. Piotr Żyła (117.5 m) 101.3 pkt *** 42. Paweł Wąsek (111 m) 94.7 pkt *** 45. Maciej Kot (109.5 m) 85.1 pkt.

Aleksander Zniszczoł w niedzielę odniósł największy sukces w karierze

Wikipedia