Historyczna chwila dla lubelskiego kolarstwa. Będziemy mieć dwóch olimpijczyków?

To bardzo duże osiągnięcie młodego zespołu z naszego regionu. Lubelskie Perła Polski Cycling Team dopiero w tym sezonie mocniej postawiło na kolarstwo torowe i już w pierwszych miesiącach zebrało mnóstwo owoców tej decyzji. Wszystko przez pozyskanie do drużyny Mateusza Rudyka. To zawodnik, którego fanom kolarstwa nie trzeba przedstawiać. Pochodzący z Oławy kolarz to znakomity specjalista od kolarstwa torowego. W swoim dorobku ma medale mistrzostw Europy oraz świata. W tych drugich zawodach na podium był w 2019 r., kiedy czempionat globu odbywał się w Pruszkowie.

W styczniu startował w mistrzostwach Europu w holenderskim Appeldorn. Zawodnik Lubelskie Perła Polski Cycling Team sięgnął po dwa srebrne medale. Najpierw był drugi w sprincie indywidualnym, gdzie uległ tylko fenomenalnemu Harry Lavreysenowi. Później natomiast zajął drugie miejsce w keirinie. Tam również uległ reprezentantowi Holandii. Moim głównym celem są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Medal na nich jest moim olbrzymim marzeniem. Liczę, że nowy klub pomoże mi zyskać ułamek sił, który pozwoli mi skutecznie walczyć o podium w stolicy Francji. Ze swojej strony liczę też, że moje nazwisko pomoże klubowi przyciągnąć nowych sponsorów. Na pewno będzie go więcej w telewizji. Będę starał się też służyć młodszym kolegom moim doświadczeniem – mówi mediach społecznościowych Lubelskie Perła Polski Cycling Team Mateusz Rudyk.

W kadrze torowych średniodystansowców znalazł się natomiast Kacper Majewski. To przedstawiciel młodego pokolenia, który jednak już zdążył się pokazać z dobrej strony w międzynarodowych zawodach. 21-letni kolarz jest też świetnym specjalistą od jazd indywidualnej na czas – w mistrzostwach Polski regularnie melduje się w czołowej diesiątce w kategorii orlików.

Szansę na wyjazd do Paryża ma także Filip Maciejuk. 24-letni wychowanek KS Pogoń Mostostal Puławy obecnie ściga się dla Bota-hansgrohe. Jeżeli będzie utrzymywał dobrą formę, to ma szansę znaleźć się w ścisłej kadrze, która będzie rywalizować w stoicy Francji. Na razie Maciejuk walczy głównie w Australii i Azji. Ostatnio pokazał się z dobrej strony na etapie jazdy indywidualnej na czas podczas UAE Tour. Ten odcinek ukończył na 21 pozycji. W szerokim składzie reprezentacji Polski oprócz Maciejuka znaleźli się jeszcze Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Rafał Majka (UAE Team Emirates), Stanisław Aniołkowski (Cofidis), Marceli Bogusławski (Alpecin Deceuninck Development), Łukasz Owsiak (Arkea B&B Hotels), Kamil Gradek (Bahrain-Victorious) i Szymon Sajnok (Q36.5 Pro Cycling Team).