Lubelskie Perła Polski Cycling Team pojawiło się w wyścigach we Włoszech oraz Austrii

Gran Premio Liberazione to wyścig rozgrywany na ulicach Rzymu. Piękna sceneria sprawiła, że impreza stała na bardzo wysokim poziomie. W liczącycm 175 kolarzy peletonie pojawiło się pięciu przedstawicieli Lubelskie Perła Polski Cycling Team. O skali trudności zmagań świadczy fakt, że do mety dotarło tylko 74 kolarzy. Wśród nich był Julia Kot, który przez cały wyścig jechał bardzo czujnie. 21-latek w poprzednim roku wywalczył srebrny medal mistrzostw Polski w kategorii orlików, więc ma odpowiednie CV, aby walczyć w tak mocnej stawce jak w Rzymie. Szkoda, że Kotowi jednak nie udało się załapać do decydującego odjazdu. Na metę wpadł w peletonie i został sklasyfikowany na 31 pozycji. Podium w całości zajęli przedstawiciele gospodarzy. Wygrał Davide Donati, a drugi był Anrea Montoli. Obaj reprezentują barwy Biesse-Carrera. Na najniższym stopniu podium stanął Federico Biagini z VF Group – Bardiani CSF – Falzane.

W weekend zawodnicy Lubelskie Perła Polski przenieśli się do Austrii na 62 International Raiffeisenbank Kirschblütenrennen. Impreza odbywała się wokół miejscowości Wels i była przeznaczona dla seniorów. Jedyna zawodowa ekipa z naszego regionu wystawiła siedmiu przedstawiciel, którzy od samego początku jechali bardzo aktywnie. Przez większość wyścigu w ucieczce jechał Adam Kuś. Odjazd został jednak zlikwidowany 60 km przed metą. Warto wspomnieć także o Patryku Gierackim, który triumfował na jednej z lotnych premii. Niestety, ale nasi zawodnicy ponownie nie zdołali zabrać się do decydującego odjazdu. Składał się on z ośmiu kolarzy, którzy między sobą rozstrzygnęli sprawę zwycięstwa. Wygrał Lukas Kubis – Słowak z Elkov – Kasper. Drugi był przedstawiciel gospodarzy Emanuel Zangerle z Team Felt Felbermayr. Na najniższym stopniu podium rywalizację ukończył Niemiec ROgerKluge z Rad0Net Obwald. On zresztą był największą gwiazdą w peletonie, bo przecież w przeszłości potrafił nawet wygrać jeden z etapów Giro d’Italia. Z grona zawodników Lubelskie Perła Polski Cycling Team najlepszy był Paweł Szóstka, który finiszował jako czternasty. 20 miejsce zajął Julian Kot.

W weekend na Roztoczu zostanie rozegrany Puchar Polski

Dwudniowe zmagania w okolicach Zamościa zgromadzą na starcie czołówkę polskich kolarzy w kategoriach młodzieżowych. Tradycyjnie, z seniorskiego grona, możliwość uczestnictwa otrzymały tylko panie.

Zawody rozpoczną się w sobotę o godz. 12, kiedy odbędzie się jazda indywidualna na czas. Miejscem startu będzie Suchowola, a później zawodnicy przejadą m.in. przez Zalesie czy Feliksówkę. W niedzielę odbędzie się rywalizacja ze startu wspólnego. Start i meta ponownie będzie miał miejsce w Suchowoli, a później zawodnicy będą zmagać się z wymagającą rundą zahaczającą chociażby o Zalesie, Majdan Ruszkoski czy Rachodoszcze. Pierwsi cykliści ruszą na trasę około godz. 10.30. Impreza zakończy się w okolicach godz. 16.30.

Listra uczestników liczy ponad 300 nazwisk. Wśród nich są przedstawiciele Agrosu Zamość, gospodarza zawodów. Lokalne kolarstwo będą reprezentować zawodnicy Medisept Mayday Team. Cieszy również liczne przedstawicielstwo klubów z Litwy. Zawodnicy z tego regionu zawsze wpływają pozytywnie na poziom rywalizacji.

Dobry start Adama Marciniaka

Kolarz Pogoni Mostostal Puławy wystąpił w XXXVII Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice. Ta impreza była zaliczana do cyklu Pucharu Polski. Adam Marciniak ukończył rywalizację w elicie na 11 miejscu. On jednak celował głównie w kategorię juniorów, w której ostatecznie został sklasyfikowany na 6 pozycji. Oznaczało to również, że był 10 orlikiem w stawce.