Zawodnicy Lubelskie Perła Polski Cycling Team startowali w Czechach oraz Kanadzie

Wyjazdu za Ocean Atlantycki nie będą miło wspominać nasi sprinterzy, w składzie których obecny był Mateusz Rudyk. Zawodnik Lubelskie Perła Polski Cycling to motor napędowy reprezentacji. Biało-Czerwoni jednak słabo spisali się w sprincie drużynowym, gdzie już w kwalifikacjach zajęli ósme miejsce. To skazało ich na walkę w ćwierćfinale z Holendrami, czyli jedną z najlepszych ekip świata. Nasi kolarze zdecydowanie przegrali. To oznaczało, że w wyścigu o olimpijską przepustkę musieli patrzeć na Kanadyjczyków. Gospodarze w ćwierćfinale pokonali Francuzów, co oznaczało, że to oni pojadą na Igrzyska w Paryżu.

Rudykowi słabo poszło także w keirinie, gdzie dotarł do półfinału. Ten wyścig ukończył na czwartej pozycji i został skierowany do walki o miejsca 7-12. Tam był już najlepszy i został ostatecznie sklasyfikowany na 7 miejscu. Triumfował fenomenalny Holender Harri Lavteysen.

W Kanadzie walczył także inny zawodnik Lubelskie Perła Polski Cycling Team, Kacper Majewski. On startował w kolarskim wieloboju, czyli omnium. Ostatecznie rywalizację ukończył na 16 pozycji. Najlepszy był Brytyjczyk Ethan Edward Hayte.

Kolarze szosowi walczyli natomiast w mocno obsadzonym RBB Tour w Czechach. Trzyetapowy wyścig dobrze rozpoczął się dla naszych zawodników. Otwierająca zmagania jazda indywidualna na czas zakończyła się 6 miejscem Patryka Gierackiego. Stracił on zaledwie 19 sek do zwycięzcy, Kacpra Gieryka. Drugi etap wiodący wokół Popelina był szczęśliwy dla Mikołaja Szulika, który finiszował w peletonie na szóstym miejscu Wygrał Filip Prokopyszyn z Szóstki Piaseczno. Ostatni etap był już dla zawodników Lubelskie Perła Polski Cycling Team znacznie spokojniejszy i skupili się na nim na pilnowaniu dobrych lokat w klasyfikacji generalnej. W niej szóste miejsce zajął Gieracki, a 16 był Adam Kuś. Wygrał Czech Simon Vanisek z ATT Investments. Na podium stanęli jeszcze Kacper Gieryk i Czech Marcel Voltr. W klasyfikacji drużynowej kolarze Lubelskie Perła Polski Cycling Team zajęli trzecie miejsce.