Znakomity występ Dominika Ratajczaka podczas Pucharu Polski w Pruszkowie

To rodzaj kolarskiego wieloboju w skład którego wchodzą różne konkurencje z zakresu kolarstwa torowego. Całość wieńczy niezwykle emocjonujący wyścig punktowy. I to właśnie w nim Ratajczak pokazał swoją olbrzymią klasę. Wcześniej jechał bardzo równo kończąc scratch, wyścig eliminacyjny oraz tempowy na drugich pozycjach. To przed wyścigiem punktowym dało mu pierwszą pozycję, którą dzielił z Piotrem Maślakiem z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. W ostatniej konkurencji Ratajczak nadrobił jednak 3 okrążenia nad peletonem i pewnie zwyciężył.

Ratajczak był też najlepszy w madisonie, gdzie startował wspólnie z Radosławem Lewandowski z GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atleier. Ten duet przez cały wyścig konsekwentnie zbierał punkty na kolejnych lotnych finiszach, a do tego nadrobił 2 okrążenia nad resztą stawki. W efekcie rywalizację ukończył mając aż 79 pkt na koncie, czyli o 47 pkt więcej niż drudzy na mecie Adam Woźniak i Konrad Waliniak z Cartusii.

Warto też wspomnieć o dobrej postawie Ratajczaka w wyścigu indywidualnym na 4 km, gdzie zajął drugie miejsce. Wygrał Woźniak, który zawodnika Lubelskie Perła Polski wyprzedził o nieco ponad 3 sek.