Wisła Puławy najlepszym klubem z województwa lubelskiego podczas mistrzostw Polski do 20 lat

Lewica odkryła karty. Lista kandydatów do Europarlamentu

O tym, że Agata Fisz będzie liderem listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego w województwie lubelskim, informowaliśmy już w ubiegłym tygodniu. Znamy też nazwiska wszystkich kandydatów, którzy walczyć będą nie tyle o wyjazd do Brukseli, bo na Lubelszczyźnie to ugrupowanie nie ma szans na mandat, ale o to by zdobyć jak najwięcej głosów i pomóc przekroczyć w kraju próg wyborczy.