Amazonki Budowlani Lublin wygrały I turniej mistrzostw Polski kobiet U-16

W fazie grupowej przeciwniczkami lublinianek były Błyskawice Rugby Rzeszów i GKR Tytan Gniezno (Tytanki). Zespoły rywalizowały w grupie B. Natomiast do grupy A trafiły Venol Atomówki Łódź, KS Budowlani Łódź i KS Rugby Ruda Śląska (Diablice). Pierwszymi przeciwniczkami Amazonek były Błyskawice Rugby Rzeszów. Spotkanie zakończyło się wysoką wygraną gospodyń I turnieju w nowym sezonie 44:5. W drugim występie lubelskie dziewczyny zagrały przeciwko Tytankom z Gniezna. Tutaj także górą były lublinianki (19:10). W bezpośrednim starciu pokonanych ekip grupy B Błyskawice pokonały Tytanki 12:5. Tym samym zespół z Rzeszowa awansował do półfinału zawodów z drugiego miejsca, Amazonki Budowlani, z kompletem wygranych, z pierwszego. Para półfinałowa to: Amazonki - Diablice. W drugim półfinale Atomówki Łódź zagrały z Błyskawicami. Łodzianki rozbiły rzeszowianki 24:0. Z kolei lublinianki pokonały Diablice 29:5.

W wielkim finale zatem stanęły naprzeciw siebie drużyny z Lublina i Łodzi. Wygrały gospodynie I turnieju finałowego 12:0. Za zwycięstwo podopieczne trenera Roberta Ciechońskiego dopisały do dorobku 20 punktów, łodzianki 18.

Wyniki I turnieju mistrzostw Polski U 16

Podział na grupy:

Grupa A: Venol Atomówki Łódź, KS Budowlani Łódź, KS Rugby Ruda Śląska/Diablice

Grupa B: Amazonki Budowlani Lublin, Błyskawice Rugby Rzeszów, GKR Tytan Gniezno/Tytanki

Wyniki lublinianek w grupie B: Amazonki Budowlani Lublin - Błyskawice Rugby Rzeszów 44:5, Amazonki Budowlani - Tytanki Gniezno 19:10.

Półfinał: Amazonki Budowlani - Diablice Ruda Śląska 29:5.

Finał: Amazonki Budowlani - Venol Atomówki Łódź 12:0.

Klasyfikacja końcowa I turnieju MP U 16: 1. Amazonki Budowlani Lublin - 20 pkt, 2. Venol Atomówki Łódź - 18 pkt, 3. Diablice Rugby Ruda Śląska - 16 pkt, 4. Błyskawice Rugby Rzeszów - 14 pkt, 5. Tytanki Gniezno - 12 pkt, 5. KS Budowlani Łódź - 10 pkt.

Klasyfikacja MVP turnieju: Diablice Rugby Ruda Śląska - Dominika Kozik * Gnieźnieński Klub Rugby Tytan Gniezno - Oliwia Świergiel * Rugby Rzeszów - Majka Krupa * Rugby Kobiet KS Budowlani Łódź - Natalia Jaworska * Atomówki Łódź - Amelia Chojnacka * Amazonki Budowlani Lublin - Nikola Męczyńska.