Edach Budowlani Lublin - Arka Gdynia 28:21. Udany debiut trenera

Na boisku przy ul. Magnoliowej zmierzyły się czwarta i siódma ekipa poprzednich rozgrywek. Faworytem byli wyżej sklasyfikowani gospodarze, którzy przystąpili do rywalizacji z nowym grającym trenerem Stanisławem Powała-Niedźwieckim. Lublinianie rozpoczęli od szybkiego prowadzenia 3:0. Już w trzeciej minucie celnie między słupy z rzutu karnego kopnął Maciej Grabowski. Gdynianie nie zamierzali oddać pola bez walki. 10 minut później karnego dla Arki wykorzystał powracający do składu po pobycie w lidze gruzińskiej Anton Saszero. Przyjezdni bardzo szybko poszli za ciosem i wykorzystując luki w obronie gospodarzy położyli pierwsze punkty w nowym sezonie ekstraligi. Dokonał tego w 17 min Eujaan Botha, podwyższył Saszero. Etatowy kopacz przyjezdnych chwilę później wykorzystał kolejny rzut karny i było już 3:13. Edach Budowlani odpowiedzieli błyskawicznie. Nie minęła minuta i Michał Węzka, po ładnej akcji prawą stroną boiska, wykonał pierwsze przyłożenie dla miejscowych. Podwyższył Grabowski i na tablicy wyników było tylko 10:13. Do końca pierwszej połowy obie drużyny dorzucały kolejne punkty. Ta część meczu zakończyła się wygraną gdynian 21:17.

Po zmianie stron punktowali już wyłącznie miejscowi. Przyłożenie i dwa rzuty karne dały wygraną 28:21. - Tak jak się spodziewaliśmy było to ciężkie spotkanie. Cieszy zwycięstwo na inaugurację. Będąc na boisku jako trener łatwiej mi było korygować błędy w drużynie. Bardzo dobrze przebiegała też komunikacja z trenerem Stanisławem Więciorkiem, który był na ławce rezerwowych. Debiut trenerski zaliczamy na plus i już szykujemy się do kolejnego meczu z Awenta Pogonią Siedlce - powiedział grający trener Stanisław Powała-Niedźwiecki.

Edach Budowlani Lublin - Arka Gdynia 28:21 (17:21)

Punkty dla Edach Budowlanych: Maciej Grabowski 7, Kuziwakwashe Kazembe 6, Michał Węzka 5, Kudakwashe Nyakufaingwa 5, Marzuq Maarman 5.

Punkty dla Arki: Anton Saszero 11, Eujaan Botha 5, Szymon Sirocki 5.

Edach Budowlani: Kelberashvili, Skałecki (55 Mazur), Novikov, Król (60 Jasiński), Nyakufaringwa, Musur, Powała-Niedźwiecki, Maarman, Kazembe, Brzezicki, Dube, Węzka, Szczepański, Psuj, Grabowski.

Arka: Bojke (51 Papunashvili), Mohyła, Rijmadze, Zypper, Krużycki, Kuzimski (49 Gajowniczek), Chirume (60 Derwis), Litwińczuk, Szyc, Saszero, Rakowski (67 Steindl), Karasevych, Botha, Sirocki, Banaszek.

Żółte kartki: Psuj (Edach Budowlani) - Steindl (Arka).

Pozostałe wyniki 1. kolejki: Ogniwo Sopot - KS Budowlani Łódź 79:21 (36:7) * Lechia Gdańsk - Juvenia Kraków 14:35 (0:21) * Orkan Sochaczew - Awenta Pogoń Siedlce 47:26 (40:7) * pauzowali Budo 2011 Aleksandrów Łódzki.

19-20 sierpnia: Arka - Lechia * Awenta Pogoń - Edach Budowlani * KS Budowlani - Orkan * Budo 2011 - Ogniwo * pauzuje: Juvenia.