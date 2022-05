Edach Budowlani Lublin dostali walkowera za mecz ze Skrą i wskoczyli na podium

Drużyna prowadzona przez trenera Andrzeja Kozaka otrzymała pięć punktów za walkowera 25:0. Z kolei Skra ukarana została odjęciem punktu. Przypomnijmy: zgodnie z terminarzem mecz w Warszawie zaplanowany został na 2 kwietnia, w ramach 11. kolejki spotkań. Edach Budowlani pojechali na spotkanie, ale ono się nie odbyło.

Powód? Gospodarze nie przygotowali boiska do gry. Pierwotnie mecz miał się rozpocząć o godzinie 14. W tym czasie na murawie zalegał śnieg. Z tego właśnie powodu sędzia Mateusz Ingarden, za zgodą Edach Budowlanych, zdecydował o przesunięciu godziny rozpoczęcia spotkania na 15. Gospodarze jednocześnie otrzymali zalecenie odpowiedniego przygotowania boiska.

Po godzinie czekania murawa w dalszym ciągu nie nadawała się do gry – gospodarzom nie udało się odśnieżyć całej nawierzchni. O godzinie 14.55, na pięć minut przed nowym terminem rozpoczęcia spotkania „boisko w dalszym ciągu nie było w pełni odśnieżone, a linie wyznaczające obszar boiska nie były namalowane. Zespół Budowlanych Lublin nie zgodził się na dalsze przesunięcie godziny rozpoczęcia meczu” – czytamy w uzasadnieniu werdyktu Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby. Dlatego sędzia, biorąc pod uwagę stan rzeczywisty boiska, odwołał spotkanie z przyczyn proceduralnych.

Decyzja Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby sprawiła, że Edach Budowlani awansowali w ligowej tabeli. Po 15 meczach drużyna trenera Kozaka zajmuje trzecie miejsce. Do zakończenia rundy rewanżowej zostały trzy kolejki. W nich lublinianie zmierzą się kolejno: na wyjeździe z Arką Gdynia, u siebie z Ogniwem Sopot oraz na wyjeździe z Master Pharm Rugby Łódź. Do zdobycia, z tzw. bonusem ofensywnym, jest 15 punktów. W bieżącym sezonie lublinianie marzą o walce o medale. Jeśli drużynie z ul. Krasińskiego uda się utrzymać trzecią pozycję do końca sezonu zasadniczego, to zagra o brązowy medal. Przy takim scenariuszu będzie gospodarzem decydującej rozgrywki z czwartą ekipą po rundzie rewanżowej (tylko jeden mecz).

Turniej Amazonek w Lublinie

Amazonki Budowlani Lublin będą gospodyniami turnieju o mistrzostwo Polski Kobiet do lat 16 w Rugby 7. Lublinianki, prowadzone przez Roberta Ciechońskiego, w klasyfikacji generalnej zajmują pierwsze miejsce ex aequo z ekipami z Łodzi i Częstochowy. W takich okolicznościach rozstrzygnięcia turnieju na stadionie przy ul. Krasińskiego 11 będą mieć kolosalne znaczenie dla kolejności w tabeli. Tym bardziej, że zawody w Lublinie są już przedostatnie w obecnym sezonie. Początek turnieju w sobotę, o godzinie 10.