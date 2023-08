Edach Budowlani Lublin rozegrali mecz kontrolny z KS Budowlanymi Commercecon Łódź

Lubelska ekipa przygotowuje się do nowego sezonu. Pod opieką nowego szkoleniowca Stanisława Powały-Niedźwieckiego zespół szlifuje formę przed pierwszym meczem z Arką Gdynia. Sparing z beniaminkiem ekstraligi był jedyną grą kontrolną w letnim okresie przygotowawczym. Wynik był sprawą drugorzędną. Odnotujmy, że zwycięsko z rywalizacji Budowlanych wyszli ci z Lublina.

Do drużyny Edach Budowlanych wrócił po kontuzji Maciej Grabowski. Od nowego sezonu status zawodnika krajowego będzie miał już Panashe Dube. Takie rozwiązanie będzie z korzyścią dla klubu. Trener Powała-Niedźwiecki będzie mógł korzystać częściej z rugbysty. Planowany jest też powrót do Lublina Arkadiusza Janeczki. Niebawem wyjaśni się czy do tego dojdzie.

Lublinianie rozpoczną nowy sezon meczem u siebie z Arką Gdynia (12 sierpnia, godzina 14, boisko przy ul. Magnoliowej 6). Tydzień później zagrają na wyjeździe z Awenta Pogonią Siedlce. W pierwszej rundzie lubelska ekipa zagra przy ul. Magnoliowej jeszcze z: z KS Budowlanymi Łódź (26-27 sierpnia), Ogniwem Sopot (16-17 września), Lechią Gdańsk (7-8 października). Ostatnim przeciwnikiem znowu będzie Pogoń Awenta (4-5 listopada). Będzie to spotkanie drugiej kolejki rundy rewanżowej. W sezonie 2023/2024 w ekstralidze rywalizować będzie dziewięć drużyn - wycofała się Posnania Poznań.