Zmiany w sztabie szkoleniowym Edach Budowlanych Lublin

– Z funkcji trenera z powodów osobistych i zawodowych zrezygnował Stanisław Powała-Niedźwiecki, któremu pragniemy podziękować za pracę włożoną w przygotowanie zespołu do sezonu i prowadzenie go w rozgrywkach ligowych. Jednocześnie informujemy, że decyzją zarządu klubu nowym trenerem został powracający na to stanowisko Andrzej Kozak. Witamy ponownie – poinformowali Edach Budowlani.

Tym samym dorobek Powały-Niedźwiedzkiego jako grającego szkoleniowca lubelskiej drużyny zamknął się na 10 spotkaniach. Budowalni wygrali sześć z nich, a cztery przegrali i z dorobkiem 25 punktów na półmetku zmagań zajmują czwarte miejsce w Ekstralidze Rugby.

Nowy-stary trener będzie miał sporo czasu na przygotowanie zespołu do walki o podium w drugiej części sezonu. Runda wiosenna planowo ma rozpocząć się 23-24 marca. Pierwszym rywalem Edach Budowlanych będą ich imiennicy z Łodzi.