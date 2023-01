71. Turniej Czterech Skoczni. Dzisiaj zawody w Innsbrucku

Skocznia Bergisel, bo właśnie tam odbędzie się środowy konkurs, to bardzo specyficzny obiekt. I co roku skutecznie przypomina o tym skoczkom i kibicom. Podczas zawodów w Innsbrucku niemal zawsze występują zmienne warunki wietrzne i często dochodzi do zaskakujących rozstrzygnięć. Skoczkowie przypomnieli sobie o tym już we wtorek. Od samego rana nie było pewne, czy przez wiejący wiatr uda się przeprowadzić treningi, a następnie kwalifikacje do dzisiejszego konkursu. Ostatecznie pogoda okazała się łaskawa i wszystko odbyło się zgodnie z planem.

O udział w konkursie głównego we wtorek walczyło 60 zawodników, w tym sześciu Polaków. Awans wywalczył komplet naszych reprezentantów, choć Jan Habdas i Stefan Hula mogli mówić o sporym szczęściu bo zajęli odpowiednio 49. i 50. miejsce. Nieco słabiej poszło także Piotrowi Żyle. Jego skok na 113. metra dał dopiero 27. miejsce. Pięć lokat wyżej we wtorek uplasował się Paweł Wąsek (114 metrów). Warto też odnotować, że dalekie, 11 miejsce zajął lider cyklu – Halvor Egner Granerud. Norweg, który był najlepszy na treningu skoczył tylko 116 metrów, co dobitnie pokazuje, że można go pokonać.

Polscy kibice wciąż wierzą w to, że Dawid Kubacki jest w stanie dogonić norweskiego zawodnika. I mają ku temu solidne podstawy. Kubacki we wtorek okazał się najlepszy w kwalifikacjach. Wygraną dał mu skok na 128 metr, który pozwolił naszemu rodakowi na wyprzedzenie Kamila Stocha (lądował dwa metry bliżej). Warto też zaznaczyć, że od kilkunastu dni skoki Stocha są coraz lepsze, a to przekłada się nie tylko na wyższe lokaty, ale i na samopoczucie trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Warto więc trzymać w środę kciuki za Biało-Czerwonych. Trzeci konkurs 71. Turnieju Czterech Skoczni zaplanowano na godzinę 13.30. Bezpośrednią transmisję z zawodów będzie można obejrzeć na antenie TVN, Eurosportu i w aplikacji Player.

RYWALE POLAKÓW PODCZAS PIERWSZEJ SERII ZAWODÓW W INNSBRUCKU

Paweł Wąsek – Danił Vassiljew * Piotr Żyła – Naoki Nakamura * Kamil Stoch – Jan Habdas * Dawid Kubacki – Stefan Hula.

KLASYFIKACJA 71. TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI PO DWÓCH KONKURSACH

Granerud 616.1 pkt * 2. Kubacki 589.3 pkt * 3. Żyła 576 pkt * Lanisek 564.7 pkt * 5. Karl Geiger 558.5 pkt * 6. Andreas Wellinger 554.2 pkt * 7. Tschofenig 554.2 pkt * 8. Stoch 548.8 pkt * Kos 541.7 pkt * Kraft 541.5 pkt.