71. Turniej Czterech Skoczni. Wygrana Norwega, podium dla Żyły i Kubackiego

Czwartkowy konkurs odbywał się dla części skoczków w niekorzystnych warunkach wietrznych i przełożyło się to na krótsze skoki, a także niespodzianki.

W zawodach wzięło udział sześciu naszych reprezentantów. Jako pierwszy walkę o awans do serii finałowej rozpoczął Paweł Wąsek, który skoczył 121.5 metra i w pojedynku K.O. okazał się słabszy o pół punktu od Mariusa Lindvika z Norwegii (121 m), ale awansował do finału jako „szczęśliwy przegrany”. Jako drugi z Polaków na belce zasiadł Jak Habdas i nie poradził sobie w powietrzu skacząc zaledwie 105.5 metra i przegrywając oczywiście rywalizację Kristofferem Eriksenem Soudalem (119 m).

W końcówce pierwszej serii wiatr ucichł i kibice wreszcie oglądali dalekie loty. Erik Belshaw skoczył 124.5 metra, ale Kamil Stoch nie dał mu szans skacząc 133 metry pokazując, że będzie się liczyć w walce o czołowe lokaty niemiecko-austriackich zmagań. W bratobójczym pojedynku dwóch polskich zawodników Stefan Hula lądował na 108 metrze i przegrał walkę z Piotrem Żyłą. Ten uzyskał 132.5 metra i miał dużą rekompensatę za warunki wietrzne, a co za tym idzie objął prowadzenie. Po nim jeszcze dalej skoczył Dawid Kubacki (140 m), pokonując przy tym Vladimira Zografskiego, ale zaliczył słabsze lądowanie i tracił do „Wiewióra” jeden punkt. Na koniec jednak 142.5 metra huknął Halvor Egner Granerud i po pierwszej serii był na prowadzeniu z przewagą 4.6 punktu nad Żyłą.

W drugiej serii nie doszło do żadnych przetasowań w czołowej trójce. Kubacki uzyskał 136 metrów i wywarł presję na Żyle, który jednak lądował metr dalej i wygrał bratobójczy pojedynek. Polacy zajęli tym samym drugie i trzecie miejsce, a wygraną z dużą przewagą zapewnił sobie Granerud skacząc 139 metrów i to on został po pierwszym konkursie liderem 71. Turnieju Czterech Skoczni.

Po konkursie w Oberstdorfie skoczkowie przeniosą się do Garmisch-Partenkirchen. W piątek zaplanowano na dzień wolny. W sobotę odbędą się kwalifikacje (pokaże je Eurosport), a w Nowy Rok zaplanowano drugi z czterech konkursów prestiżowej imprezy (transmisja w Eurosporcie, TVN i aplikacji Player).

WYNIKI KONKURSU W OBERSTDORFIE

Halvor Egner Granerud (142.5 m, 139 m) 312.4 pkt * 2. Piotr Żyła (132.5 m, 137 m) 299 pkt * 3. Dawid Kubacki (140.5 m, 136 m) 294.9 pkt * 4. Karl Geiger (136.5 m, 134 m) 293.6 pkt * 5. Stefan Kraft (133.5 m, 138 m) 292 pkt * 6. Andreas Wellinger (135 m, 132 m) 285.2 pkt * 7. Lovro Kos (125.5 m 133.5 m) 280.7 pkt * 8. Daniel Tschofenig (122.5 m, 132.5 m) 278.8 pkt * 9. Kamil Stoch (133 m, 130 m) 276.1 pkt * 10. Anze Lanisek (119.5 m, 129 m) 267.4 pkt *** 19. Paweł Wąsek (121.5 m, 118.5 m) 245.2 pkt.

PROGRAM NA ZAWODÓW W GARMISCH-PARTENKIRCHEN

sobota 31.12.2022: 11.45 – pierwszy trening * 12.45 – drugi trening * 14 – kwalifikacje * niedziela 01.01.2023: 12.30 – Seria próbna * 14 – pierwsza seria konkursu indywidualnego.