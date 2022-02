Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Mamy pierwszy medal!

Polacy do Pekinu nie jechali jako główni faworyci do medalu. W trwającym sezonie Pucharu Świata Kamil Stoch i spółka spisywali się słabo i jak dotąd spisywali go na straty. Martwić mogła szczególnie forma Stocha, który został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni, a później po powrocie na skocznię nabawił się kontuzji stopy. Pierwsze skoki na skoczni w Pekinie wlały jednak w serca kibiców pewne nadzieje.

Polacy na treningach i w kwalifikacjach spisywali się nieźle i nadzieje na dobry występ odżyły. W niedzielę odbył się konkurs na skoczni normalnej. Warunki były bardzo kapryśne i niektórym skoczkom przeszkadzał, a innym mocno pomagał wiatr. Najlepszy na półmetku zmagań był Ryoyu Kobayashi, który skoczył 104.5 m. Za nim plasował się Peter Prevc (103 m), a na najniższym stopniu podium był Stoch po skoku na 101.5 m i wielkimi szansami na kolejny medal olimpijski w swojej kolekcji. W czołowej „dziesiątce” na półmetku zawodów był też ósmy Dawid Kubacki. Zawodnik z Nowego Targu skoczyły 104 m, ale dokonał tego z 13 belki, podczas gdy inni zawodnicy skakali z niższej platformy. Do finałowej serii zakwalifikowali się także Stefan Hula (23 miejsce 103 m) i Piotr Żyła (27 miejsce 95 m).

W drugiej serii Żyła zaprezentował się lepiej i skoczył 99 metrów co finalnie dało mu 21 miejsce. Gorzej poszło Huli, który po skoku na 93.5 m spadł na 26 lokatę. Kibice czekali jednak głównie na próby Kubackiego i Stocha. Pierwszy z wymienionych w drugim swoim skoku lądował na 103 metrze, objął prowadzenie i czekał na wyniki rywali.

Kiedy na belce usiadł Stoch emocję sięgnęły zenitu. Skoczek z Zębu w złych warunkach uzyskał 97.5 m ostatecznie zakończył zawody na szóstej lokacie. Powodów do smutku jednak nie było bo chwilę później okazało się, że brąz trafi w ręce Kubackiego, a lepsi od niego okazali się jedynie: Manuel Fettner i główny faworyt do złota Ryoyu Kobayashi.

WYNIKI KONKURSU OLIMPIJSKIEGO NA SKOCZNI NORMALNEJ