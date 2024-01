Poznaliśmy mistrza świata w lotach narciarskich

Przed startem mistrzostw organizatorzy musieli zmagać się z wieloma problemami. Nie dość, że temperatury w Bad Mittendporf były dodatnie, to w czwartek ze względu na zbyt silny wiatr odwołano treningi i kwalifikacje. Wobec tego treningi odbyły się dopiero w piątek rano, a z kwalifikacji kompletnie zrezygnowano.

Po skokach treningowych trener Polaków Thomas Thurnbichler musiał podjąć decyzję, z którego ze skoczków zrezygnować. Najsłabiej przed zawodami spisywał się Kamil Stoch i to on nie został zgłoszony do zawodów. O medale mieli więc walczyć: Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Reprezentanci Polski spisali się w piątek solidnie i w komplecie awansowali do kolejnych serii konkursowych. Dwudzieste drugie miejsce zajmował Dawid Kubacki (205.5 m), natomiast dwudziesty szósty był Paweł Wąsek (204.5 m). Jeszcze lepiej spisał się Zniszczoł, który na półmetku był siódmy (223 m), a jedną pozycję wyżej zajmował Żyła (218 m), skacząc w mało korzystnych warunkach. Po pierwszej serii na prowadzeniu był Timi Zajc (228.5 m) tuż za nim był Stefan Kraft (225.5 m), a trzecie miejsce zajmował Lovro Kos (222 m).

W drugiej serii warunki na skoczni się pogorszyły i sędziowie podjęli decyzję o wydłużeniu rozbiegu. Kubacki w drugiej próbie wylądował na 203 metrze i zanotował awans na osiemnastą pozycję. Gorzej spisał się Wąsek, który po skoku na odległość 147.5 metra spadł na dwudzieste dziewiąte miejsce. Świetne, siódme miejsce, utrzymał Zniszczoł (215.5 m), Żyła skoczył 220.5 metra i zachował szóstą lokatę ze stratą 8,5 punktu do podium.

Pierwszy dzień mistrzostw świata w lotach na pierwszym miejscu zakończył Zajc. Dzięki lotowi na 227 metr Słoweniec odskoczył rywalom z 12,3 punktu przewagi nad faworytem gospodarzy Kraftem (219 m). Na trzecią pozycję awansował Johann Andre Forfang (220 m), wyprzedzając o 0,5 pkt. Andreasa Wellingera (218.5 m) oraz o 7,7 pkt. Lovro Kosa (210 m).

W sobotę kibice liczyli na ciąg dalszy ogromnych emocji i licznie stawili się pod mamutem Kulm. Planowo zawody miały rozpocząć się o godzinie 14, ale ze względu na niekorzystne warunki wietrze były przekładane aż do godziny 16. Tym samym stało się jasne, że o czwartej serii można będzie zapomnieć, bo na skoczni w Bad Mitterndorf nie ma zamontowanego oświetlenia. Trzeba jednak przyznać, że choć w sobotę odbyła się tylko jedna seria to emocje sięgnęły zenitu.

Jako jeden z pierwszych zawodników, którzy oddali swoją próbę był Wąsek, który skoczył jednak ledwie 161 metrów. Chwilę później Gregor Deschwanen wylądował na 235,5 metrze i obudził apetyty kibiców. Niedługo potem dość przeciętny skok oddał Kubacki (183.5 m) i nie zdołał poprawić swojej lokaty. Nieco lepiej spisał się Zniszczoł, ale 198 metrów nie pozwoliło mu na utrzymanie miejsca w czołowej dziesiątce. Świetnie spisał się za to Żyła – lot na 225 metr dał mu bowiem szóste miejsce w stawce. Kilka chwil później Wellinger wylądował na 229 metrze, objął prowadzenie i czekał na próby rywali. Niemca wyprzedził Kraft, który skoczył metr bliżej, a zawody zakończył Zajc. Słoweniec nie wytrzymał jednak presji i lądując na 209,5 metrze zajął ostatecznie „dopiero” trzecie miejsce.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W BAD MITTERNDORF 2024