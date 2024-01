Skoki Narciarskie. Dziś kwalifikacje, jutro konkurs PolSKIego Turnieju w Szczyrku

Za nami pierwsza z trzech części zmagań w rozgrywanym w Polsce turnieju. Na razie najlepiej jako drużyna spisują się Słoweńcy, choć indywidualnie mają czego żałować. W niedzielę Anze Lanisek mógł nawet wygrać konkurs indywidualny w Wiśle, ale po słabym drugim skoku omal nie wypadł z czołowej dziesiątki. Królem polowania okazał się Ryoyu Kobayashi i to on będzie głównym faworytem do wygrania w kolejnym konkursie. Japończyk od rozpoczęcia 72. Turnieju Czterech Skoczni prezentuje się na skoczni coraz lepiej i w tym momencie jest chyba w najlepszej formie jeśli chodzi o światową czołówkę. Szkoda, że wciąż nie mogą do niej dostać się Polacy. Obecny sezon w wykonaniu Biało-Czerwonych jest jak dotąd bardzo mizerny i nie zanosi się na przełom. Walczyć jednak trzeba, a kolejnym przystankiem PolSKIego Turnieju będzie Szczyrk. We wtorek na skoczni HS 104 odbędzie się trening i kwalifikacje, a w środę konkurs. Jego przebieg będzie można śledzić na antenie TVP 1, TVP Sport i w Eurosporcie. Konkurs dostępny będzie także w internecie pod adresem sport.tvp.pl oraz na platformie Player.

HARMONOGRAM ZAWODÓW POLSKIEGO TURNIEJU 2024 W SZCZYRKU (HS104)

Wtorek: 16.00 – oficjalny trening * 18.00 – kwalifikacje. Środa: 16.30 – seria próbna * 17.30 – konkurs indywidualny.

KLASYFIKACJA POLSKIEGO TURNIEJU PO DWÓCH KONKURSACH

Słowenia 1558.4 pkt * 2. Austria 1507.2 pkt * 3. Niemcy 1484 pkt * 4. Japonia 1445.6 pkt * 5. Norwegia 1416.8 pkt * 6. Polska 1345.6 pkt * 7. USA 1294.6 pkt * 8. Finlandia 1128 pkt * 9. Szwajcaria 1031.5 pkt * 10. Włochy 838.4 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA