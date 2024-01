Skoki narciarskie. Kosmiczny poziom konkursu w Zakopanem

W niedzielnym konkursie na Wielkiej Krokwi wystartowało aż ośmiu Polaków. Sześciu z nich zakwalifikowało się do drugiej serii, a najwyżej sklasyfikowany był Aleksander Zniszczoł. 29-latek przy gorącym dopingu publiczności z całej Polski poleciał na 141,5 metra i po pierwszej serii był na czwartym miejscu. Liderem był Stefan Kraft, który poleciał na 137 metr. I choć nie był to najdłuższy skok, to oddany w najtrudniejszych warunkach w porównaniu od innych rywali z czołówki. 1.9 punktu straty do Austriaka miał Jan Hoerl, a podium uzupełnił Anze Lanisek lotem na 137.5 metra.

Pozostali Biało-Czerwoni zajmowali po pierwszej serii dalsze miejsca 13. lokatę na półmetku zajmował Paweł Wąsek (137,5 m), 15. był Dawid Kubacki (135 m), 20.Kamil Stoch (132.5 m), 27. Maciej Kot (133.5 m), a 29. Piotr Żyła (128.5 m).

W drugiej serii Żyła utrzymał swoją lokatę (130 m), tak samo jak Kot (130.5 m). Poważny spadek zanotował Wąsek (130 m) kończąc na 22. lokacie, a o trzy pozycje wyżej przesunął się Stoch (137.5 m). O dwa miejsca wyżej przesunął się Kubacki (137 m) zajmując ostatecznie 12 miejsce. Niestety, tuż nad nim zmagania zakończył Zniszczoł. Skok na 128.5 metra sprawił nie tylko brak marzeń o podium, ale o czołowej „dziesiątce”. – Psychicznie wytrzymałem dobrze, ale skok nie wyszedł tak jakie były warunki. Zabrakło wysokości, ale z całokształtu mogę być zadowolony – powiedział po konkursie Zniszczoł w rozmowie z Eurosportem.

Trzecie miejsce po locie na 133.5 metra utrzymał Lanisek, drugie miejsce wywalczył Andreas Wellinger (137 m) awansując z szóstego miejsca, a wygraną wywalczył Kraft. Austriak poleciał na 134 metr i przeszedł do historii skoków narciarskich. Wygrana w Zakopanem była dla niego 37. w karierze i 109 konkursem, w którym znalazł się na podium Pucharu Świata. Tym samym Kraft zdetronizował legendarnego Janne Ahonnena.

PolSKI Turniej 2024 dobiegł końca, a jego zwycięzcami w klasyfikacji końcowej okazali się Austriacy, którzy zdobyli przy okazji 50 tysięcy Euro.

WYNIKI KONKURSU INDYWIDUALENGO W ZAKOPANEM

Stefan Kraft (137 m, 134 m) 332.3 pkt * 2. Andreas Wellinger (135.5 m, 137 m) 327.8 pkt * 3. Anze Lanisek (137.5 m, 133.5 m) 327.3 pkt * 4. Michael Hayboeck (136 m, 136 m) 325.6 pkt * 5. Ryoyu Kobayashi (136.5 m, 136.5 m) 324.7 pkt * 6. Jan Hoerl (140 m, 133 m) 323.5 pkt * 7. Manuel Fettner (135.5 m, 137.5 m) 320.1 pkt * 8. Johann Andre Forfang (137.5 m, 134 m) 318.5 pkt * 9. Lovro Kos (137 m, 134 m) 318.3 pkt * 10. Ren Nikaido (135.5 m, 142 m) 315.8 pkt * 11. Aleksander Zniszczoł (141.5 m, 128.5 m) 313.5 pkt * 12. Dawid Kubacki (135 m, 137 m) 312.9 pkt *** 17. Kamil Stoch (132.5 m, 137.5 m) 309.3 pkt *** 22. Paweł Wąsek (137.5 m, 130 m) 304.1 pkt *** 27. Maciej Kot (133.5 m, 130.5 m) 291.2 pkt *** 29. Piotr Żyła (128.5 m, 130 m) 286.8 pkt *** 40. Klemens Murańka (130 m) 140.7 pkt *** 43. Andrzej Stękała (126.5 m) 132.3 pkt.

WYNIKI POLSKIEGO TURNIEJU 2024