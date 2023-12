Skoki narciarskie. Pierwszy konkurs 72. Turnieju Czterech Skoczni dla Niemca

Wellinger, który wygrał zresztą również czwartkowe kwalifikacje skoczył w pierwszej serii 139.5 i objął prowadzenie na półmetku zmagań. Drugie miejsce ze stratą 4,8 punktu zajmował Ryoyu Kobayashi (134,5 m), a podium uzupełnił Stefan Kraft (132,5 m) i oraz o 5,6 straty do lidera.

Najlepszym z Biało-Czerwonych w pierwszej serii okazał się Kamil Stoch. Choć nasz reprezentant przegrał pojedynek K.O z Lovro Kosem to awansował do drugiej serii jako „lucky loser” skacząc 120 metrów. Awans dzięki wygranym w swoich parach wywalczyli także Dawid Kubacki (112 m i 28. miejsce) oraz Piotr Żyła (113 m i 29. lokata).

W serii finałowej cała Biało-Czerwona trójka poprawiła swoje skoki, a co za tym idzie lokaty. Żyła lądując na 132. 5 metrze awansował na 28. miejsce, a Kubacki po locie na 130 metr finalnie był 27. Bardzo dobry skok oddał Stoch – 133 metrowa odległość pozwoliła mu wskoczyć na 17 lokatę. Zawody wygrał Wellinger, choć tym razem skoczył ledwie 129 metrów. Metr dalej lądował Kobayashi, ale nie zdołał odrobić straty do Niemca. Podium uzupełnił Kraft po skoku na 125 metr.

– W końcu pojawił się element lotu. Taka nowość. To było przyjemne – powiedział po konkursie w rozmowie z Eurosportem Stoch. – Każde dobre skoki w konkursie dodają wiary. W kwalifikacjach i na treningach totalnie brakowało mi energii. Skoki były spóźnione, pojawiły się też inne błędy. Teraz były tylko spóźnione. W Engelbergu był krok do przodu, tutaj też. To nie jest przeskok, jakiego chcieliby kibice, ale to musi potrwać – dodał najbardziej utytułowany polski skoczek.

TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI – KONKURS W OBERSTDORFIE