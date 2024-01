Skoki narciarskie. Szczyrk przegrał walkę z wiatrem

Szczyrk po raz pierwszy w historii gościł najlepszych skoczków świata, ale niestety nie zapisze się pozytywnie ani na kartach pucharu Świata, ani PolSKIego Turnieju.. A to dlatego, że warunki wietrzne na tamtejszej skoczni były bardzo niekorzystne. Wiatr płatał figle i nie dość, że często zmieniał kierunek, to jeszcze często wiał ze zbyt dużą siłą momentami osiągając nawet 10 metrów na sekundę. W efekcie środowe zawody bardzo dłużyły się od samego początku. Zawodnicy siadali na belce startowej i często musieli ją opuszczać, by po chwili znów na nią wracać. Taki obrót spraw mógł niepokoić kibiców, ale wydawało się, że uda się rozegrać choćby jedną serię.

Środowe zawody mogły być najlepszymi w tym sezonie dla Polaków. Mimo trudnych warunków Dawid Kubacki skoczył 98.5 metra i wskoczył na pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajmował Lovro Kos (100.5 m), a na najniższym stopniu podium był Kamil Stoch (99 m). Niestety, po niemal dwóch godzinach walki z pogoda i skokach 40 zawodników jury podjęło decyzję o odwołaniu zawodów.

– Szkoda, że konkurs został przerwany, ale wiadomo, że zdrowie zawodników jest najważniejsze – mówił na antenie Eurosportu Adam Małysz. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego został tez zapytany o to, czy w przyszłości Szczyrk będzie mieć jeszcze szansę na debiut w Pucharze Świata. – W przyszłym sezonie nie będzie tutaj konkursów. Będziemy jednak walczyć, by w kolejnych latach Puchar Świata tu zagościł – dodał Małysz.

Po konkursach w Wiśle i odwołanych zawodach w Szczyrku PolSKI Turniej 2024 przenosi się do Zakopanego. W piątek na Wielkiej Krokwi odbędą się kwalifikacje, a w sobotę konkurs drużynowy. Finałem imprezy będzie niedzielny konkurs indywidualny. Transmisję z obu konkursów będzie można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie. Zawody będą dostępne także w internecie pod adresem sport.tvp.pl oraz na platformie Player.

POLSKI TURNIEJ HAMORNOGRAM ZAWODÓW Z ZAKOPANEM

Piątek: 15.30 – oficjalny trening * 18:00 – kwalifikacje. Sobota: 15.00 – seria próbna * 16.00 – konkurs drużynowy. Niedziela: 15.00 – seria próbna * 16.00 – konkurs indywidualny.