Skoki narciarskie. W piątek mają ruszyć mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata w lotach to najważniejsza impreza w sezonie 2023/2024. Gospodarzem imprezy po raz szósty będzie Bad Mitterndorf w Austrii, a ostatni raz miało to miejsce w 2016 roku. Obrońcą złotego medalu będzie Norweg Marius Lindvik, który w 2022 roku sięgnął po złoto w Vikersund. Z kolei najlepszą drużyną okazała się Słowenia. W tym roku jednak będzie musiała sobie poradzić bez Anze Laniska. 27-latek doznał uszkodzenia więzadła pobocznego w prawym kolanie podczas wtorkowego treningu i czeka go blisko dwumiesięczna pauza. W jego miejsce awaryjnie dowołany został Ziga Jelar.

Głównym kandydatem do indywidualnej wygranej jest lider Pucharu Świata Stefan Kraft, a plany pokrzyżować będą mu chcieli Niemiec Andreas Wellinger i Japończyk Ryoyu Kobayashi. O jak najlepsze lokaty będą chcieli powalczyć za to Biało-Czerwoni. Decyzją trenera Thomasa Thurnbichlera do Bad Mittendorf udali się Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Organizatorzy zawodów już od kilku dni zmagają się z niekorzystną aurą. Zaplanowany na środę test skoczni został odwołany ze względu na zbyt mocno wiejący wiatr. Na czwartek zaplanowano trening oraz kwalifikacje. Jednak tuż po godzinie 11 poinformowano, że kwalifikacje się nie odbędą, a na godzinę 14 przesunięto trening. Jednak o godzinie 12.30 po kolejnej naradzie ze względu nazbyt silny wiatr, sesja treningowa została oficjalnie odwołana.

Tym samym zmianie ulega harmonogram mistrzostw świata w lotach narciarskich na piątek. O 9 rano 55 zawodników przystąpi do składającej się z dwóch rund sesji treningowej. Następnie trenerzy wytypują 47 uczestników pierwszej serii konkursowej. Odsuniętych od startu zostanie dwóch reprezentantów Austrii oraz po jednym skoczku z kadry Japonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowenii i Stanów Zjednoczonych.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W LOTACH NARCIARSKICH W BAD MITTENDORF

Piątek: 9.00 – trening (dwie rundy) * 14.00 – pierwsza i druga seria konkursu indywidualnego * Sobota: 13.00 — seria próbna * 14.00 — trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego * Niedziela:13.00 seria próbna * 14.00 — konkurs drużynowy.