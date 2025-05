Od 16 lat Cement-Gryf Chełm dominuje podczas mistrzostw Polski w zapasach kobiet

Na najwyższym stopniu podium stanęły: Katarzyna Krawczyk w kategorii do 53 kg, Alicja Nowosad w wadze do 62 kg, Olga Padoshyk w kategorii do 65 kg oraz Daniela Tkachuk, startująca w wadze do 72 kg.

Wicemistrzyniami Polski zostały Anastasiia Lebedieva w wadze do 53 kg i Anastasiia Padoshyk, która rywalizowała w kategorii do 57 kg. Z kolein na najniższym stopniu podium znalazły się Anna Król, która startowała w wadze do 50 kg oraz Marta Gajowniczek. Ostatnia walczyła na mecie w kategorii wagowej do 62 kg.

Do rywalizacji stanęło 61 zawodniczek z 27 klubów Polski. Chełmianki mają też powody do zadowolenia pod względem drużynowym. Zapaśniczki Cementu-Gryfa okazały się najlepsze w klasyfikacji zespołowej.

Warto tutaj podkreślić, że zawodniczki z Chełma nieprzerwanie od 2009 roku nie schodzą z mistrzowskiego podium.

- W sezonie poolimpijskim, a właśnie w takim się obecnie znajdujemy, widać wymianę pokoleniową w zapasach kobiet. Starsze zawodniczki odchodzą, młodsze przychodzą. Cieszymy się, że od 16 lat drużynowo jesteśmy najlepsi w Polsce. Do Pelplina pojechało dziewięć zapalniczek Cementu-Gryfa Chełm - tłumaczy Mieczysław Czwaliński, prezes Lubelskiego Związku Zapaśniczego.

- Z tej grupy tylko jedna, jeszcze juniorka, nie zdołała wywalczyć medalu. Nasze dziewczyny zdominowały rywalizację. Zabrakło także naszej najlepszej zawodniczki, uczestniczki ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, Anheliny Łysak, która spodziewa się dziecka. Chełmskie zapasy są w bardzo dobrej formie - cieszy się Czwaliński.

Medale zawodniczek Cementu-Gryfa Chełm:

Złoto: Katarzyna Krawczyk (kategoria do 53 kg) * Alicja Nowosad (62 kg) * Olga Padoshyk (65 kg) * Daniela Tkachuk (72 kg).

Srebro: Anastasiia Lebedieva (53 kg) * Anastasiia Padoshyk (57 kg).

Brąz: Anna Król (50 kg) * Marta Gajowniczek (62 kg).

Klasyfikacja drużynowa MP w zapasach kobiet (podium): 1. Cement-Gryf Chełm; 2. ZKS Slavia Ruda Śląska, 3. KS Bloczek Team Pelplin.