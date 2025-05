209 wójtów, burmistrzów i prezydentów na szkoleniu z sytuacji kryzysowych

Podczas briefingu poświęconego rozpoczęciu cyklu szkoleń dla samorządowców, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że do końca czerwca przeszkolonych zostanie 209 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jako pierwsi do kursu przystąpili samorządowcy z powiatów kraśnickiego i lubartowskiego.

– Celem jest przekazanie informacji, które zawiera ustawa, ale też wiedzy teoretycznej poprzez różnego rodzaju symulacje, warsztaty i gry zadaniowe. Ma to przybliżyć samorządowcom tematykę sytuacji kryzysowych, w których możemy się znaleźć, po to, byśmy nigdy nie byli zaskoczeni i wiedzieli, jak mamy reagować, czy to w przypadku zagrożeń potencjalnymi działaniami wojennymi, czy też różnego rodzaju kryzysami atmosferycznymi – wyjaśnia wojewoda Komorski.

Co obejmuje 24-godzinny program szkolenia? To zagadnienia związane na przykład z organizacją pomocy przedmedycznej i humanitarnej, ewakuacją, obronnością, wsparciem psychologicznym.

Kto szkoli? Wśród wykładowców są przedstawiciele straży pożarnej, obrony terytorialnej, PCK, Akademii Zamojskiej. – Formą zaliczenia tego szkolenia będzie przeprowadzona na koniec tzw. gra decyzyjna, gdzie osoby biorące udział w szkoleniu zetkną się z jakimiś założeniami i będą musiały poradzić w tej sytuacji, czyli przewidzieć swoje działania – wyjaśnia zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Michał Badach.

Szkolenia potrwają do końca czerwca i będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Prowadzane są w małych, maksymalnie 30-osobowych grupach.

A wojewoda przekazał, że w regionie trwa jeszcze inwentaryzacja miejsc schronienia i przekształcanie magazynów przeciwpowodziowych w antykryzysowe i uzupełnianie stanów magazynowych.

Natomiast dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dariusz Działo poinformował o rozstrzygnięciu przez straż pożarną przetargu na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców województwa lubelskiego. Inwestycja będzie kosztować ok. 5,5 mln zł. – Mówimy tutaj o syrenach alarmowych, które będą informowały o rożnego rodzaju zagrożeniach – to systemy alarmowe z modułami dźwiękowymi tzn. z wypowiadanymi komunikatami, jak i dostosowane do osób głuchoniemych, czyli sygnały wizualne.

Drugim etapem, jak mówił, będzie rozbudowa systemu w obiektach samorządowych i publicznych, realizowana przez Lubelski Urząd Wojewódzki. – Takich miejsc mamy przewidzianych 243 – wyjaśnił Działo.

1 stycznia 2025 roku weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Umożliwia ona powstanie systemu ochrony ludności, który w razie wojny będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. Według założeń na realizację nowych rozwiązań Polska będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB, czyli około 10 mld zł. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na remonty i budowę schronów.