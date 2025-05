Dzień Samorządu Terytorialnego w Lublinie: Podziekowania i medale

W związku z tym dniem wojewoda lubelski Krzysztof Komorski odwiedził Starostwo Powiatowe w Lublinie oraz spotkał się z urzędnikami w swojej siedzibie przy ul Spokojnej w Lublinie.

Na co dzień obywatele nie dostrzegają pracy urzędników z magistratów miejskich, powiatów czy gmin. To jednak oni stoją za przestrzegani procedur w prozaicznych czynnościach, np. wydaniem pozwolenia na budowę czy rejestracją samochodu.

– Dzisiaj reprezentuję administrację rządową w terenie, ale wychowany jestem zdecydowanie w samorządzie. Znaczna część mojego życia zawodowego właśnie na tym poziomie administracji publicznej miała miejsce – mówił wojewoda lubelski do urzędników Starostwa Powiatowego w Lublinie. – Samorząd to jest kolebka demokracji, samorząd to jest świątynia partycypacji społecznej. To jest przede wszystkim fundament wspólnoty. Myślę, że państwo, jako samorządowcy, macie bardzo wiele do zaoferowania i bardzo wiele do pokazania, a politycy ogólnopolscy maja dużo do nauczenia się od was.

Wojewoda z okazji tego święta uhonorował 38 osób, pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie, Medalami za Długoletnią Służbę Wojewoda lubelski wręczył ponadto cztery Medale 105-lecia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nagrodzeni zostali: Sylwia Pisarek-Piotrowska – starosta lubelski; Konrad Banach – członek Zarządu Powiatu w Lublinie; Piotr Sawicki - przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie; Mateusz Winiarski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lublinie.