Sportowiec roku 2023: Historyczne osiągnięcie Anheliny Łysak

Cel, jaki stawiała przed sobą 25-latka, został osiągnięty. Stało się to podczas mistrzostw świata w Belgradzie, w Serbii. Ukrainka, która w styczniu 2023 otrzymała polskie obywatelstwo, osiągnęła największy sukces w karierze - zajęła piąte miejsce, które dało jej przepustkę do Paryża. - Naprawdę nie jest to łatwe zadanie. W rywalizacji kobiet mamy sześć kategorii olimpijskich, w każdej wystartuje po 16 zawodniczek z całego świata. Proszę uwierzyć, zdobycie kwalifikacji olimpijskiej nie jest łatwą sprawą - tłumaczy Mieczysław Czwaliński, wiceprezes ds. zapasów kobiet w Polskim Związku Zapaśniczym i jednocześnie wiceprezes Cementu-Gryfa Chełm.

W mistrzostwach świata w Belgradzie Polka wystartowała w olimpijskiej kategorii do 57 kg. W jej dorobku znalazły się trzy zwycięskie walki i dwie przegrane. Anhelina Łysak rozpoczęła rywalizację od wygranej w 1/16 finału z Kenijką Mary Maliaką 2:0. W 1/8 pokonała Kanadyjkę Hannah Fay Taylor 4:0. Z kolei w ćwierćfinale nie dała rady Japonce Tsugami Sakurai przegrywając 0:7. W repasażach reprezentantka Polski okazała się lepsza od Białorusinki Iryny Kurachkiny, którą pokonała 10:0. Rywalka to wicemistrzyni olimpijska z Tokio.

W walce o trzecie miejsce Łysak zmierzyła się z Amerykanką Helen Maroulis, której uległa 6:10. Poza brązowym medalem stawką pojedynku Polki była kwalifikacja na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zapaśniczce z Chełma udało się dokonać tego wyczynu. Konieczna była dodatkowa walka. W niej przeciwniczką była reprezentantka Turcji Elvira Kamaloglu. Turczyna została pokonana przez położenie na łopatki. Zanim doszło do takiego rozstrzygnięcia Łysak prowadziła 8:4. Tym samym zapaśniczka Cementu-Gryfa Chełm zajęła piąte miejsce podczas mistrzostw świata. Takie osiągnięcie dało naszej reprezentantce kwalifikację olimpijską. - To ósma kwalifikacja wywalczona przez przedstawiciela naszego klubu. Poziom rywalizacji w Belgradzie był bardzo wysoki. Wiedziałem, że prędzej czy później Anhelina tego dokona. Jest nieobliczalna, walczy niczym w transie, może wygrać z każdym. Jechała do Serbii z konkretnym celem - zdobyć kwalifikację. Dokonała tego - analizuje Czwaliński.

Oprócz historycznej kwalifikacji na IO Anhelina Łysak w minionym roku dwukrotnie stawała na najwyższym stopniu podium podczas mistrzostw Polski w Sieradzu oraz międzynarodowych mistrzostw Polski z Pelplinie. Wywalczyła również srebrny medal w XXVII Poland OPEN w Warszawie. W mistrzostwach Europy w Zagrzebiu, w Chorwacji, zajęła ósme miejsce. Warto podkreślić, że startowała tam w kategorii wagowej do 59 kg.

Pochodząca z okolic Lwowa zawodniczka ma w swoim dorobku jeszcze inne znaczące osiągnięcia. Do 2020 roku zdobywała medale dla Ukrainy. Po przeprowadzce do Polski reprezentuje chełmski klub - od 13 lutego 2021 roku. Bardzo udany był dla niej rok 2021. W Belgradzie została młodzieżową mistrzynią świata do 23 lat, w kategorii do 59 kg. Był to historyczny triumf w zapasach kobiet w Polsce. Do tej pory żadna z naszych reprezentantek nie stawała na najwyższym stopniu podium. W dorobku utalentowanej zapaśniczki jest też wicemistrzostwo Europy seniorek, w Warszawie (kat. 57 kg). Podczas młodzieżowych mistrzostw Europy w Skopje, w Macedonii, zdobyła brąz w wadze do 62 kg. Ma również brązowy medal mistrzostw Europy z Rzymu, w 2020 roku. Z kolei w 2022 roku wystartowała w kategorii do 57 kg, już podczas seniorskich mistrzostw świata w Belgradzie. Ówczesna mistrzyni świata młodzieżowców wywalczyła w kategorii olimpijskiej brąz.