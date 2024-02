Sportowiec roku 2023: Szymon Szymonowicz, multimedalista z Chełma

Miniony rok zapaśnik z Chełma rozpoczął od drugiego miejsca podczas międzynarodowych mistrzostw Polski seniorów w stylu klasycznym, które rozegrane zostały w Radomiu. 23-letni Szymon Szymonowicz wystartował w kategorii do 87 kg. W finale jego przeciwnikiem był starszy od 10 lat Arkadiusz Kułynycz. Zawodnik Olimpijczyka Radom to brązowy medalista mistrzostw świata. Zapaśnicy po raz pierwszy w ubiegłym sezonie walczyli przeciwko sobie na jakichkolwiek zawodach. - Finałowa walka była bardzo wyrównana i zacięta. Szymon przegrał 0:3 przez ostrzeżenia. Przy porównywalnym poziomie sportowym obu finalistów sędziowie musieli wskazać zwycięzcę. Padło na przeciwnika - tłumaczy prezes Lubelskiego Związku Zapaśniczego i wiceprezes Cementu-Gryfa Chełm Mieczysław Czwaliński.

W przypadku wchodzącego powoli wiek seniora zawodnika Cementu-Gryfa można przywołać przysłowie: co się odwlecze, to nie uciecze. W maju chełmianin zawiesił na szyi już złoty medal mistrzostw Polski seniorów. Był to pierwszy jego tytuł w tej grupie wiekowej. Drogę po złoto rozpoczął od pokonania rywala z Radomia. Następnie rozprawił się z zawodnikami z Warszawy i Poznania. W finale zmierzył się z Arkadiuszem Kułynyczem, medalistą igrzysk europejskich, wielokrotnym mistrzem Polski. Był to rewanż za starcie podczas międzynarodowych mistrzostw Polski w Radomiu. Od początku walka najlepszych zapaśników w kraju była niezwykle zacięta i emocjonująca. Szymonowicz był maksymalnie skoncentrowany, miał w pamięci poprzednią walką ze starszym kolegą z reprezentacji. W drugiej rundzie prowadził już 4:2 i przeprowadził akcję, która ostatecznie przesądziła o zwycięstwie. Chełmianin wygrał pewnie 8:2 zdobywając historyczne mistrzostwo Polski.

Do medalowego dorobku na krajowym podwórku kończący w lipcu 23 lata zapaśnik wywalczył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw świata w stylu klasycznym. Zawody rozegrane zostały w Tiranie, w Albanii. Startujący w kategorii do 87 kg chełmianin w pierwszym pojedynku pokonał Szwajcara Christiana Zempa 8:0. Kolejnym przeciwnikiem, już w ćwierćfinale, był Chorwat Matej Mannic, któremu uległ 2:10. Dzięki Chorwatowi Szymonowicz miał możliwość walki w repesażu, ponieważ ten awansował do finału. W repasażu zapaśnik Cementu-Gryfa pokonał Ormianina Samwela Sargisjana 8:0. W starciu o brązowy medal nasz reprezentant okazał się lepszy od Fina Waltteriego Latali, pokonując go aż 9:0. Wicemistrzem świata został Mannic, który w finale przegrał z występującym pod neutralną flagą Rosjaninem Mahomedem Murtazalijewem (4:13).

W minionym roku Szymonowicz startował także w innych zawodach w Polsce i zagranicą. Podczas Druskininkai CUP na Litwie zajął trzecie miejsce. W Thor Masters w Danii wywalczył czwartą lokatę. Był piąty podczas mistrzostw Europy seniorów w Bukareszcie, w stolicy Rumunii. Również piąte miejsce zajął w rozegranym w Warszawie LXVI Memoriale Władysława Pytlasińskiego.

Szymonowicz wystartuje w zaplanowanych od 12 do 17 lutego mistrzostwach Europy w Rumunii. Będzie to jeden z najważniejszych sprawdzianów formy przed turniejami kwalifikacyjnymi do IO w Paryżu, które odbędą się w kwietniu i maju.