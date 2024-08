Kacper Gieryk z Lubelskie Perła Polski wystartuje w kadrze w wyścigu Tour de Pologne

W 2011 r. w składzie reprezentacji znalazł się Michał Podlaski, ścigający się wówczas dla Aktio-Group Mostostal Puławy. Podlaski skończył wówczas wyścig na 97 miejscu, ale i tak występ zawodnika reprezentującego wówczas Puławy był wielkim wydarzeniem.

Teraz swoją historię ma szansę napisać Kacper Gieryk. To 21-latek, który dopiero zaczyna ściganie dla zespołu Lubelskie Perła Polski Cycling Team. Trafił do niego z początkiem lipca, wcześniej reprezentował barwy TC Chrobry Głogów. W nowej drużynie zdążył już pojechać w Wyścigu Dookoła Mazowsza, który zakończył na 48 pozycji.

Gieryk to jednak wybitny specjalista od jazdy indywidualnej na czas. W tej specjalności jest mistrzem Polski orlików. Gieryk potrafił już wygrywać „czasówki” na arenie międzynarodowej. Najważniejszym sukcesem było zwycięstwo we francuskim Chrono des Nations w 2023 r. Warto jednak wspomnieć również o 6 miejscu w klasyfikacji generalnej Orlen Wyścigu Narodów w 2022 r.

Warto wspomnieć również, że w reprezentacji Polski na Tour de Pologne znalazł się również Piotr Pękala. To 25-latek urodzony w Kurowie, który pierwsze kroki w kolarskim peletonie stawiał w barwach Pogoni Mostostal Puławy. Później przeniósł się do CCC, a obecnie ściga się dla Santic-Wibatech.

Naszą kadrę w najważniejszym wyścigu organizowanym w Polsce stanowią jeszcze Norbert Banaszek, Marcin Budziński, Radosław Frątczak, Michał Paluta i Mateusz Kostański.

– Start w wyścigu World Tour to jest dodatkowa mobilizacja, możliwość pokazania się dyrektorom sportowym i menedżerom grup world tourowych. Na pewno dobra postawa w takim wyścigu może zaowocować podpisaniem zawodowego kontraktu, podniesieniem poziomu sportowego i awansem w tej hierarchii kolarskiej. Zawodnicy muszą odczytywać to jako szansę na zrobienie kroku do przodu. kład jest skomponowany z zawodników, którzy potrafią zafiniszować, zabrać się do ucieczki czy powalczyć o klasyfikację generalną. Myślę, że reprezentacja Polski pokaże się z bardzo dobrej strony, będzie walczyła na poszczególnych odcinkach i będzie godnie reprezentowała biało-czerwoną koszulkę – wyjaśnia Tomasz Brożyna, selekcjoner reprezentacji Polski.

– W składzie na Tour de Pologne mamy dwóch młodzieżowców, Kacpra Gieryka i Radosława Frątczaka. Radosław Frątczak wiele razy pokazał się z bardzo dobrej strony. Był między innymi drugi na etapie Tour de l’Avenir. Jest to szybki zawodnik, który też potrafi przejechać mniejsze podjazdy, więc będziemy liczyli na niego na etapach, które będą kończyły się finiszem z peletonu i liczymy, że nawiąże walkę z najlepszymi. Kacper Gieryk to mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas, 12. zawodnik wyścigu Pucharu Narodów w Czechach. Zrobił w ostatnim czasie duży postęp, mamy w Tour de Pologne etap jazdy na czas, więc będziemy na niego liczyć, również na jego aktywną jazdę. To zawodnik z dużym potencjałem – dodaje szkoleniowiec.

Tour de Pologne rozpocznie się 12 sierpnia we Wrocławiu, a zakończy 18 sierpnia we Wrocławiu. Kolarze będą ścigać się głównie na południu Polski, finiszując chociażby w Karpaczu, Katowicach czy Bukowinie. Dla Gieryka najważniejszy będzie zapewne drugi etap, czyli jazda indywidualna na czas z Mysłakowic do Karpacza.