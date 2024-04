Katarzyna Krawczyk nie powalczy o występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. "Czujemy niesmak"

– Odczuwamy niesmak po tym, co się wydarzyło – mówi Mieczysław Czwaliński, wiceprezes ds. zapasów kobiet w Polskim Związku Zapaśniczym. Sprawa dotyczy doświadczonej Katarzyny Krawczyk, zapaśniczki Cementu-Gryfa, która nie otrzymała szansy walki o przepustkę na IO Paryż 2024.

Wszystko zaczęło się od rozegranego 1 i 2 marca Polish Open - Międzynarodowych Mistrzostw Polski. Startowała w nich Krawczyk i Jowita Wrzesień z CSiR Dąbrowa Górnicza, obie w kategorii do 53 kg. Zawody odbyły się w Dąbrowie Górniczej. Walkę finałową, jednym punktem (2:3), przegrała Krawczyk.

– Zapis w regulaminie mówił, że zwycięzca będzie mógł wybrać w którym turnieju kwalifikacyjnym, europejskim czy światowym, powalczy o kwalifikację olimpijską. Wrzesień zdecydowała się na europejskie zawody, które zostały rozegrane w Azerbejdżanie. Jak się okazało, nie wywalczyła kwalifikacji. Przegrała z Niemką, która obecnie jest w rankingu 19. na świecie i 13. w Europie. Problem polega na tym, że Wrzesień mimo to, otrzymała kolejną szansę od trenera reprezentacji Dariusza Grzywińskiego. W zapisie regulaminowym nie ma nic o tym, że zawodniczka może uczestniczyć w dwóch turniejach kwalifikacyjnych. Jest tylko zapis, że posiada prawo wyboru pierwszego lub drugiego turnieju. Skoro Wrzesień, pierwsza w Dąbrowie Górniczej, nie poradziła sobie ze zdobyciem kwalifikacji w Azerbejdżanie, to szansę wyjazdu do Turcji powinna dostać druga w klasyfikacji Katarzyna Krawczyk – tłumaczy Czwaliński.

Wiceprezes dodaje – Złożyłem protest w tej sprawie ale został odrzucony. Jak bowiem mam traktować głosowanie zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego od razu nad składem kadry zaproponowanym przez trenera Grzywińskiego? Nad daniem szansy Krawczyk, oprócz mnie, nikt się nawet nie zastanowił lub po prostu… nie chciał zastanowić. Skład osobowy reprezentacji kobiet na turniej w Turcji został zatwierdzony. Odczuwamy niesmak. Uważam, że obecnie nasza zawodniczka jest w lepszej formie niż rywalka.