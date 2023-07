Młoda gwiazda w Lublinie, czyli Polski Cukier AZS UMCS ma nową zawodniczkę

Dominika Ullmann to 17-letnia rozgrywająca, która w ekstraklasie zadebiutowała już jako 15-latka. Ostatni sezon spędziła jednak na pierwszoligowych parkietach, gdzie reprezentowała barwy AZS Szkoły Gortata Politechnika Gdańsk.

W tym zespole, jak i w całej lidze była gwiazda pierwszego formatu – średnio zdobywała 22,2 pkt. Z gdańskim klubem sięgnęła też po mistrzostwo Polski U-19 i została MVP finałowego turnieju. Nie trzeba dodawać, że jest też liderką reprezentacji narodowej, która walczyła w mistrzostwach Europy w Turcji. Tam zajęła 7 miejsce, a w niedzielny wieczór w ostatnim meczu turnieju, Biało-Czerwone pokonały Łotwę 79:56. Ullmann zdobyła w tym meczu 19 pkt. Inna z lublinianek, Michaela Nassisi, znowu rozpoczęła mecz od początku, ale tym razem nie zdobyła nawet punktu.

– Dominika to jeden z największych talentów w Polsce. Miała propozycje z różnych klubów, ale udało się ją nakłonić na pobyt w Lublinie. Gra w ekstraklasie na pewno będzie dla niej wielkim wyzwaniem, bo przez ostatnie lata występowała głównie w pierwszej lidze. Wiadomo, że różnica poziomów jest kolosalna. Jest to dziewczyna z dużym talentem, dobry strzelec i miejmy nadzieję, że potwierdzi to wszystko na parkiecie – mówi Krzysztof Szewczyk, szkoleniowiec Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin

Przypomnijmy, że mistrzynie Polski są w trakcie ogłaszania kadry na przyszły sezon. Na razie skupiono się na krajowych zawodniczkach. Podpisane kontrakty, obok Ullmann, mają bowiem Aleksandra Zięmborska, Martyna Goszczyńska i Dominika Fiszer. Kolejne transfery powinny zostać ogłoszone w tym tygodniu.